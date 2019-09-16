嘉義梅山500萬隻蜜蜂死亡 警方調查緝兇

2019-09-16 14:28 中央社 嘉義縣16日電



嘉義縣梅山鄉15日發生蜜蜂死亡事件，蜂農懷疑是遭人毒殺並指出，一個蜂箱約有1萬多隻蜜蜂，估計有500多萬隻蜜蜂遭毒害，幾乎蜜蜂都被滅掉，損失慘重。（警方提供） 中央社 分享 facebook 嘉義縣梅山鄉昨天發生500多萬隻蜜蜂死亡，蜂農懷疑是遭人毒殺，損失約新台幣200萬元，警方前往調查採樣、調閱監視器畫面，釐清是遭人刻意毒殺或附近噴灑農藥造成。

龔姓蜂農表示，在梅山鄉瑞里村經營養蜂場，已有多年，現場有314箱蜜蜂，昨天清晨準備收成蜂蜜時，發現大量蜜蜂死亡，懷疑蜜蜂是遭他人刻意噴灑農藥致死，便報警處理。

龔姓蜂農指出，一個蜂箱約有1萬多隻蜜蜂，估計有500多萬隻蜜蜂遭毒害，幾乎蜜蜂都被滅掉，今年已無法收成，初估損失約200萬元，加上復育時間長，損失十分慘重。

嘉義縣警察局竹崎分局偵查隊長林乙皓今天受訪表示，分局昨天就有派員警到現場，今天鑑識人員也前往進一步調查、採樣，因蜂農聲稱2年前與養蜂場附近民眾有糾紛，懷疑是遭他人噴灑農藥報復，因此，也調閱附近路口監視器畫面，釐清案情。

林乙皓指出，蜂農懷疑是遭人在蜂箱的蜜蜂出入口噴農藥，才會造成大量蜜蜂死亡，不過，在現場並沒有聞到農藥味，鑑識人員今天也上山進一步採樣化驗；員警在養蜂場附近的一處檳榔園，則有聞到噴灑農藥過後的味道。

林乙皓表示，嘉義縣農業處今天下午也請農業改良場專家前往現場調查。蜜蜂大量死亡是遭人刻意毒殺，或是蜜蜂前往有噴灑農藥的地方採蜜，而大量中毒死亡，確切原因需進一步調查釐清。