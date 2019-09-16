影／驚悚畫面 新北三峽醉漢躺路中間慘遭輾斃

2019-09-16 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市三峽區今天凌晨發生醉漢倒在馬路上遭輾斃肇事逃逸車禍，警方獲報展開調查，根據監視器鎖定可疑小轎車且已通知到車主，要求人車一併向警方到案說明，並接受鑑識人員採證調查。

三峽警分局交通組長陳重華說明，警方是在凌晨3時14分接獲報案，與救護人員趕往三峽區正義街139巷口，發現58歲林姓男子倒臥路邊。頭部出血已無生命跡象，全身散發酒味，經救護車送往三峽恩主公醫院急救，凌晨4時46分宣告不治。

警方鑑識發現林男頭頸有車胎輾壓痕跡，事後調閱路口監視器，發現林男獨自1人搖搖晃晃行走，稍後癱軟橫躺在馬路邊，頭部朝向路中央，隔沒多久1輛小轎車路過，有明顯輾壓跳動停頓跡象，但是車未停下查看直接駛離現場，研判是肇事逃逸車禍。

據了解，林姓男子平日開計程車為業，昨晚和幾名朋友聚餐，因為飲酒，所以朋友開車載他回家，大約凌晨1時30分左右抵達住家附近，他下車之後朋友便開車離開，並不清楚林男是否回到家裡，事後才聽說在住家附近發生車禍。