影／中山高9輛車連環大車禍 2重傷5輕傷送醫

相關新聞
出獄捐款再偷 「大善人」闖空門又被逮2019-09-16 00:25
三峽八條壽司大火 延燒3小時2019-09-16 00:37
機車、廂型車相撞 1人斷肢身亡2019-09-16 00:31
消防劇情宣導片看膩了 3D防火宣導你看過嗎？2019-09-16 00:14
九旬翁跌倒摔破頭 堅持不願送醫只為她2019-09-15 20:24
晨曦會泰北戒毒村 當年這場地是毒王坤沙刑場2019-09-15 18:53
影／疑大浪將釣客捲入海 台東長濱6旬鄉民溺斃2019-09-15 17:09
韓國瑜台中掃廟 賊趁人潮偷2.2萬落網今送法辦2019-09-15 16:45
思覺失調男獨自蹲地把玩塑膠袋 板橋警暖心伸援手2019-09-15 14:30
影／移動式神主牌? 婦人闖紅燈被撞飛嚇壞路人2019-09-15 14:03
土庫鳳山寺遶境傳傷亡 警方今天闢謠勿謠傳2019-09-15 14:03
假臉書好友牽線買手機 碩士女被騙1萬5000元2019-09-15 13:51
公園撿正妹手機傳訊求認識 男挨告侵占遭起訴2019-09-15 13:44
快遞員看到「人妻」暱稱就暈了 攜毒現身遇女警GG2019-09-15 13:05
不要怕有我在！ 暖心正妹警一句話撫慰老婦心2019-09-15 12:50
女山友萬里池遭竹刺傷眼 空勤總隊出動救下山2019-09-15 12:18
2女贏錢被認詐賭遭押走 洗劫18萬逼簽100萬本票2019-09-15 12:10
安平發生男客嫌上菜慢 竟動手毆打14歲少年2019-09-15 12:01
機車清晨與廂型車相撞 駕駛受傷乘客斷肢身亡2019-09-15 11:40
中秋夜聚餐吵架 女子跨坐15米高橋外平台險墜落2019-09-15 11:37
三峽「八條壽司」餐廳大火 起火點在廚房2019-09-15 11:07
只怪月色太美 波蘭籍男子賞月迷路2019-09-15 10:55
親友遭盜臉書賣高價手機 男子受騙加LINE損1萬52019-09-15 10:18
影／貨車左切超車刷過去 愛車車頭毀了駕駛逃了2019-09-15 09:45
熱血義消志工！賣肉圓下班衝現場 還畫漫畫宣導2019-09-15 09:39
北市男子遭開槍 大腿受傷送醫2019-09-15 09:27
三峽排隊人氣店「八條壽司」清晨失火 濃煙竄天2019-09-15 08:15
熱門文章
快遞員看到「人妻」暱稱就暈了 攜毒現身遇女警GG2019-09-15 13:05
影／中山高9輛車連環大車禍 2重傷5輕傷送醫2019-09-16 08:22
安平發生男客嫌上菜慢 竟動手毆打14歲少年2019-09-15 12:01
丈夫付贍養費400萬 妻驚覺前妻職業怒嗆4字2019-09-15 16:52
她為前夫糾紛求助前男友 醒來一旁腥味紙巾2019-09-16 00:09
他簽離婚願幫老婆還學貸 更月付2萬養前岳母2019-09-16 00:57
竊賊偷錢失風沿路撒錢、撞警車 警開2槍逮人2019-09-15 14:48
三峽「八條壽司」餐廳大火 起火點在廚房2019-09-15 11:07
影／疑大浪將釣客捲入海 台東長濱6旬鄉民溺斃2019-09-15 17:09
只怪月色太美 波蘭籍男子賞月迷路2019-09-15 10:55
影／貨車左切超車刷過去 愛車車頭毀了駕駛逃了2019-09-15 09:45
交友網站約性交易 工程師傳裸照「只給你看」被騙16萬2019-09-15 14:05
影／移動式神主牌? 婦人闖紅燈被撞飛嚇壞路人2019-09-15 14:03
機車清晨與廂型車相撞 駕駛受傷乘客斷肢身亡2019-09-15 11:40
九旬翁跌倒摔破頭 堅持不願送醫只為她2019-09-15 20:24
韓國瑜台中掃廟 賊趁人潮偷2.2萬落網今送法辦2019-09-15 16:45
控股公司吸金疑雲2人遭擄走25小時 3嫌遭羈押禁見2019-09-15 23:40
影／高雄榮總旁全武行 2男互毆猛K安全帽2019-09-15 15:54
被客人性侵提告 酒店小姐竟遭老闆革職2019-09-16 07:29
男子和前妻再婚 新歡不知他再婚挨告判無罪2019-09-15 09:36
公園撿正妹手機傳訊求認識 男挨告侵占遭起訴2019-09-15 13:44
晨曦會泰北戒毒村 當年這場地是毒王坤沙刑場2019-09-15 18:53
2女贏錢被認詐賭遭押走 洗劫18萬逼簽100萬本票2019-09-15 12:10
登門討債擄走控股公司員工 3嫌遭檢方聲押2019-09-15 17:56
三中案 北院16日傳喚馬英九出庭2019-09-15 14:15
思覺失調男獨自蹲地把玩塑膠袋 板橋警暖心伸援手2019-09-15 14:30
丈夫死了怪照顧不周 婦人拿遺照理論吃傷害官司2019-09-15 12:16
不要怕有我在！ 暖心正妹警一句話撫慰老婦心2019-09-15 12:50
影／少見半塊高純度海洛磚 警破獲販毒中盤商2019-09-15 14:02
影／男子清晨返家遭槍擊 槍手犯案後直接投案2019-09-15 16:03
機車、廂型車相撞 1人斷肢身亡2019-09-16 00:31
出獄捐款再偷 「大善人」闖空門又被逮2019-09-16 00:25
帳戶涉擄鴿勒贖 大叔辯「遺失」17年 法官不信判刑2019-09-15 11:05
土庫鳳山寺遶境傳傷亡 警方今天闢謠勿謠傳2019-09-15 14:03
三中案／馬英九今出庭 爭清白2019-09-16 00:26
女山友萬里池遭竹刺傷眼 空勤總隊出動救下山2019-09-15 12:18
88歲老婦罵人「奧查某」年逾80歲獲減刑判罰3千2019-09-15 14:02
北市男子遭開槍 大腿受傷送醫2019-09-15 09:27
假臉書好友牽線買手機 碩士女被騙1萬5000元2019-09-15 13:51
消防劇情宣導片看膩了 3D防火宣導你看過嗎？2019-09-16 00:14
留言