影／中山高9輛車連環大車禍 2重傷5輕傷送醫

2019-09-16 08:22 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



中山高速公路北上42.3公里今天早上7點多發生連環車禍事故，8輛轎車與1輛大貨車連環撞，9輛大、小車毀損嚴重，現場一片凌亂，其中大貨車翻覆，桃園市消防隊今天上午表示，現場有2名重傷，5名輕傷，全數送長庚醫院急救，後續還在緊急處理中。

由於剛好是上班時間，車流大回堵將近7公里，請用路人提早改道。

國一42點多公里發生大小車輛連環大車禍。記者曾增勳/翻攝 分享 facebook

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