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韓國瑜台中掃廟 賊趁人潮偷2.2萬落網今送法辦

2019-09-15 16:45聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

高雄市長韓國瑜昨天到台中市的21間宮廟參拜，過程中傳出有媒體記者與市民的皮包遭竊，損失約2.2萬餘元，台中市警局成立專案小組，昨天緊急調閱監視器，查出年近七旬的謝姓男子涉案，並發布給各分局竊嫌影像，昨天晚間9時許，謝出面在大甲鎮瀾宮附近，被當地派出所值勤的警員認出，當場攔下，謝在警詢時承認在南區醒修宮偷走市民錢包約1.8萬元，全案今依竊盜罪移送法辦。

台中市第三警分局表示，昨天上午11時許，高雄市長韓國瑜到南區醒修宮參拜，過程中何姓市民的錢包遭小偷扒走，損失現金、證件1.8萬餘元，何向警方報案後，又傳出電視台一名女記者在南屯區萬和宮採訪時，錢包也遭竊，現金損失約4000元，獲報後會同台中市警局刑警大隊、第四、大甲警分局成立專案小組，調閱出有竊盜前科、疑似涉案的謝姓男子（69歲）影像，並發布到台中市警局所轄，請線上警員留意。

台中市第三警分局表示，昨天晚間9時許，大甲警分局警員值勤時，在大甲鎮瀾宮附近發現謝的行蹤，當場把謝攔下，帶回駐地詢問，因謝在南區醒修宮行竊的影像，有被監視器拍到，謝承認涉案，但否認有在南屯區萬和宮行竊記者錢包，警方查扣謝身上的2.2萬餘元現金，視為犯罪所得，全案今警詢後依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市第三警分局呼籲，全案是利用高雄市長韓國瑜參拜行程，趁民眾參加活動時藉機犯案，提醒市民參與類似活動時，錢財不露白，盡量不要攜帶貴重物品，包包背在前胸，盡量站在有監視器的區域，都可以防範扒竊情事發生，另外，若發現可疑人事物，立即通知警方處理。

台中市謝姓男子昨天趁高雄市長韓國瑜在台中市宮廟參拜時行竊，昨晚在大甲區遭查獲，並...
台中市謝姓男子昨天趁高雄市長韓國瑜在台中市宮廟參拜時行竊，昨晚在大甲區遭查獲，並查扣現金2.2萬元，全案今依竊盜罪送辦。記者陳宏睿／翻攝
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台中市韓國瑜竊盜
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