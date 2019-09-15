韓國瑜台中掃廟 賊趁人潮偷2.2萬落網今送法辦

2019-09-15 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜昨天到台中市的21間宮廟參拜，過程中傳出有媒體記者與市民的皮包遭竊，損失約2.2萬餘元，台中市警局成立專案小組，昨天緊急調閱監視器，查出年近七旬的謝姓男子涉案，並發布給各分局竊嫌影像，昨天晚間9時許，謝出面在大甲鎮瀾宮附近，被當地派出所值勤的警員認出，當場攔下，謝在警詢時承認在南區醒修宮偷走市民錢包約1.8萬元，全案今依竊盜罪移送法辦。

台中市第三警分局表示，昨天上午11時許，高雄市長韓國瑜到南區醒修宮參拜，過程中何姓市民的錢包遭小偷扒走，損失現金、證件1.8萬餘元，何向警方報案後，又傳出電視台一名女記者在南屯區萬和宮採訪時，錢包也遭竊，現金損失約4000元，獲報後會同台中市警局刑警大隊、第四、大甲警分局成立專案小組，調閱出有竊盜前科、疑似涉案的謝姓男子（69歲）影像，並發布到台中市警局所轄，請線上警員留意。

台中市第三警分局表示，昨天晚間9時許，大甲警分局警員值勤時，在大甲鎮瀾宮附近發現謝的行蹤，當場把謝攔下，帶回駐地詢問，因謝在南區醒修宮行竊的影像，有被監視器拍到，謝承認涉案，但否認有在南屯區萬和宮行竊記者錢包，警方查扣謝身上的2.2萬餘元現金，視為犯罪所得，全案今警詢後依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。