安平發生男客嫌上菜慢 竟動手毆打14歲少年

相關新聞
機車清晨與廂型車相撞 駕駛受傷乘客斷肢身亡2019-09-15 11:40
三峽「八條壽司」餐廳大火 起火點在廚房2019-09-15 11:07
2女贏錢被認詐賭遭押走 洗劫18萬逼簽100萬本票2019-09-15 12:10
快遞員看到「人妻」暱稱就暈了 攜毒現身遇女警GG2019-09-15 13:05
不要怕有我在！ 暖心正妹警一句話撫慰老婦心2019-09-15 12:50
女山友萬里池遭竹刺傷眼 空勤總隊出動救下山2019-09-15 12:18
中秋夜聚餐吵架 女子跨坐15米高橋外平台險墜落2019-09-15 11:37
只怪月色太美 波蘭籍男子賞月迷路2019-09-15 10:55
親友遭盜臉書賣高價手機 男子受騙加LINE損1萬52019-09-15 10:18
影／貨車左切超車刷過去 愛車車頭毀了駕駛逃了2019-09-15 09:45
熱血義消志工！賣肉圓下班衝現場 還畫漫畫宣導2019-09-15 09:39
北市男子遭開槍 大腿受傷送醫2019-09-15 09:27
三峽排隊人氣店「八條壽司」清晨失火 濃煙竄天2019-09-15 08:15
台南三車連環撞 1死2傷2019-09-15 02:47
韓國瑜狂掃宮廟 4人遭扒竊2019-09-15 00:15
專偷刮鬍刀片 竊盜集團神出鬼沒流竄賣場各分店終落網2019-09-14 22:46
中秋連假重大車禍 台南七股三車連環撞1死2傷2019-09-14 21:21
電擊凌虐發出哀叫聲？ 退休老師救兒子險受騙退休金2019-09-14 21:01
騎士誤闖國道、快速道路 最忌諱2件事2019-09-14 20:34
桃園八德民宅疑似電線走火 傳出1男1女受困4樓陽台2019-09-14 20:09
老婦失智迷途 熱心警辨識身分返家團圓2019-09-14 19:40
10天偷5次 最高1次偷50萬現金 竊嫌終被逮2019-09-14 19:12
大膽賊偷自助洗衣店零錢 渾然不覺員警就站在他身後2019-09-14 16:59
扒手也想發大財 韓國瑜參拜宮廟發生2竊案2019-09-14 16:56
韓籍少年自15樓墜樓 父母傷心欲絕2019-09-14 16:33
悲傷中秋夜！彰化兩機車對撞一死一重傷2019-09-14 16:32
中秋國道遇爆胎 國軍幫忙換胎又護送被讚「人帥心美」2019-09-14 16:29
影／海上救難無國界 大陸船員盲腸炎海巡緊急救援2019-09-14 16:09
警穿防彈背心戴安全帽滿身大汗助民 身障者：佩服2019-09-14 16:08
重機騎士昨無辜遭撞死 轄區警指重機死亡率超高2019-09-14 14:49
「國軍暖男」幫忙換胎 貼網三萬人讚爆2019-09-14 13:49
影／大熱天街頭好暖 熱心民眾為車禍騎士撐傘擋豔陽2019-09-14 12:24
回家了 台南海巡隊尋獲前晚落海男子大體2019-09-14 12:14
7旬婦遭鐵捲門壓脖 失去呼吸心跳送醫搶救中2019-09-14 08:55
熱門文章
影／門鎖掛草人嚇壞其他房客 房東取下竟被上銬法辦2019-09-14 15:29
三峽排隊人氣店「八條壽司」清晨失火 濃煙竄天2019-09-15 08:15
中秋連假重大車禍 台南七股三車連環撞1死2傷2019-09-14 21:21
孤女心累半工半讀 同父異母姊瞞她爽花869萬元遺產2019-09-14 20:36
槓韓女里長收辱罵信 控告50多人妨害名譽2019-09-14 16:15
電擊凌虐發出哀叫聲？ 退休老師救兒子險受騙退休金2019-09-14 21:01
中秋國道遇爆胎 國軍幫忙換胎又護送被讚「人帥心美」2019-09-14 16:29
大膽賊偷自助洗衣店零錢 渾然不覺員警就站在他身後2019-09-14 16:59
羅塔島投資糾紛？北市控股公司兩人遭擄 警攻堅救援2019-09-14 19:21
「國軍暖男」幫忙換胎 貼網三萬人讚爆2019-09-14 13:49
悲傷中秋夜！彰化兩機車對撞一死一重傷2019-09-14 16:32
監督大港開唱遭「死亡威脅」？ 邱于軒報案告6人2019-09-14 19:11
狼師誘騙女學生性交遭重判 法官防逃限制出境2019-09-14 14:15
桃園八德民宅疑似電線走火 傳出1男1女受困4樓陽台2019-09-14 20:09
三峽「八條壽司」餐廳大火 起火點在廚房2019-09-15 11:07
專偷刮鬍刀片 竊盜集團神出鬼沒流竄賣場各分店終落網2019-09-14 22:46
騎士誤闖國道、快速道路 最忌諱2件事2019-09-14 20:34
影／貨車左切超車刷過去 愛車車頭毀了駕駛逃了2019-09-15 09:45
韓籍少年自15樓墜樓 父母傷心欲絕2019-09-14 16:33
只怪月色太美 波蘭籍男子賞月迷路2019-09-15 10:55
姊欺孤女 侵吞母留800多萬遺產2019-09-15 00:43
台中高分院發新聞稿 合議庭：依卷所得證據判決2019-09-14 19:25
安平發生男客嫌上菜慢 竟動手毆打14歲少年2019-09-15 12:01
重機騎士昨無辜遭撞死 轄區警指重機死亡率超高2019-09-14 14:49
為了5千元當詐騙車手 被法官重判1年8月2019-09-15 08:09
機車清晨與廂型車相撞 駕駛受傷乘客斷肢身亡2019-09-15 11:40
10天偷5次 最高1次偷50萬現金 竊嫌終被逮2019-09-14 19:12
網路簽賭無罪 法部修法堵漏洞2019-09-15 00:11
酒駕拒檢逃竄警民搏命制伏 男子妨害公務判55日2019-09-14 16:45
扒手也想發大財 韓國瑜參拜宮廟發生2竊案2019-09-14 16:56
法拍房事喬不攏 他怒噴紅漆「仇」、「恨」挨刑罰2019-09-14 14:52
飛車肇事 1個彈痕揪出一票人2019-09-15 00:29
男子和前妻再婚 新歡不知他再婚挨告判無罪2019-09-15 09:36
給甜頭誘投資…博弈網站詐600萬 警破機房逮9人2019-09-15 00:22
台南三車連環撞 1死2傷2019-09-15 02:47
2女贏錢被認詐賭遭押走 洗劫18萬逼簽100萬本票2019-09-15 12:10
公司被控吸金！ 惡煞登門押人 警攻堅救出2019-09-15 00:49
向友人前女友潑硫酸 男被聲押獲准並禁見2019-09-14 16:15
丈夫死了怪照顧不周 婦人拿遺照理論吃傷害官司2019-09-15 12:16
快遞員看到「人妻」暱稱就暈了 攜毒現身遇女警GG2019-09-15 13:05
留言