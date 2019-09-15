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安平發生男客嫌上菜慢 竟動手毆打14歲少年

2019-09-15 12:01聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市安平區古堡街一家餐廳，昨天下午5點多發生男客人疑嫌蚵仔煎上菜太慢，竟涉嫌動手毆打老闆14歲兒子，老闆娘心痛假日幫忙端菜的兒子被打，上網PO文說，如果出菜慢就會被打，那是不是所有生意人都別開門做生意了。

鄭母上報料公社PO文說，這名男客仗著自己人高馬大打人，一份現煮蚵仔煎6分內鐘就上桌，就說太久，還動手打人，「這是沒天理了嗎！」

安平昨天發生男客（穿藍上衣）嫌蚵仔煎太慢上菜，涉嫌毆打14歲少年。圖/翻攝自爆料...
安平昨天發生男客（穿藍上衣）嫌蚵仔煎太慢上菜，涉嫌毆打14歲少年。圖/翻攝自爆料公社
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