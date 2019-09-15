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連假收假九路段塞爆 估國5上午湧現車潮

今起變天 氣象局：北部、東部雨恐下一整個禮拜

影／貨車左切超車刷過去 愛車車頭毀了駕駛逃了

2019-09-15 09:45聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市吳姓女子上月底行經南區五權西路時，一輛貨車從右側左切到她正在行駛的快車道上，超車時貨車的左後車身的貨斗撞到吳女轎車的右側車頭，但貨車司機似乎沒有感覺到擦撞，直接揚長而去，吳女向警方報案，警方根據吳女的行車記錄器，通知涉案蔡姓男子到案，蔡辯稱不知情，警方認定全案違反道交條例規定，依法告發，今函送裁罰。

台中市第三警分局交通分隊表示，8月29日上午7時許獲報，吳姓女子（35歲）開車行經南區五權南路時，有輛貨車突然從她右側超車，擦撞上她車輛的右前保險桿，肇事後離開，因當時車多，她在空曠處停妥報警處理。

警方調閱吳女提供的行車記錄器，掌握到涉案貨車車牌號碼，並通知涉案蔡姓男子（68歲）到案說明。蔡辯稱自己當時欲從外側車道左切進入內側車道，自己並沒有感覺曾與車輛發生擦撞，所以才離開現場等語。

警方表示，由於車禍雙方說法有所出入，警方比對行車記錄器發現，蔡在車流量逐漸增多的上班尖峰時段，伺機變換車道想超車，沒有注意保持安全距離，變換車道時和吳女發生擦撞，隨後加速通過變換中的號誌揚長而去，認定蔡違反道路交通管理處罰條例相關規定，依法告發後，函送台中市交通事件裁決處裁罰。

台中市蔡姓男子上月29日開車行經南區五權西路時，左切快車道時，蔡的貨車車斗左後側...
台中市蔡姓男子上月29日開車行經南區五權西路時，左切快車道時，蔡的貨車車斗左後側擦撞吳女轎車車頭。記者陳宏睿／翻攝
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台中市蔡姓男子上月29日開車行經南區五權西路時，左切快車道時，擦撞吳姓女子轎車後...
台中市蔡姓男子上月29日開車行經南區五權西路時，左切快車道時，擦撞吳姓女子轎車後逃逸。記者陳宏睿／翻攝
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台中市蔡姓男子上月29日開車行經南區五權西路時，左切快車道時，擦撞吳姓女子轎車後...
台中市蔡姓男子上月29日開車行經南區五權西路時，左切快車道時，擦撞吳姓女子轎車後逃逸，吳女車頭毀損。記者陳宏睿／翻攝
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車道行車記錄器台中市車禍
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