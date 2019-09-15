影／貨車左切超車刷過去 愛車車頭毀了駕駛逃了

2019-09-15 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市吳姓女子上月底行經南區五權西路時，一輛貨車從右側左切到她正在行駛的快車道上，超車時貨車的左後車身的貨斗撞到吳女轎車的右側車頭，但貨車司機似乎沒有感覺到擦撞，直接揚長而去，吳女向警方報案，警方根據吳女的行車記錄器，通知涉案蔡姓男子到案，蔡辯稱不知情，警方認定全案違反道交條例規定，依法告發，今函送裁罰。

台中市第三警分局交通分隊表示，8月29日上午7時許獲報，吳姓女子（35歲）開車行經南區五權南路時，有輛貨車突然從她右側超車，擦撞上她車輛的右前保險桿，肇事後離開，因當時車多，她在空曠處停妥報警處理。

警方調閱吳女提供的行車記錄器，掌握到涉案貨車車牌號碼，並通知涉案蔡姓男子（68歲）到案說明。蔡辯稱自己當時欲從外側車道左切進入內側車道，自己並沒有感覺曾與車輛發生擦撞，所以才離開現場等語。