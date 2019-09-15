熱血義消志工！賣肉圓下班衝現場 還畫漫畫宣導

2019-09-15 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣消防局鳳凰志工大隊民雄分隊員劉薰璟，日前參加消防署緊急救護四格漫畫創意徵選獲佳作、北上受獎，縣消防局同仁稱讚「肉圓夫妻再次為嘉義消防爭光！」。

嘉義縣消防局長呂清海表示，此次劉薰璟能夠於此活動中獲獎除了替她高興外，也是消防局的榮幸，希望藉由此次活動，民眾將急救技能更容易地學起來，有需要就能派上用場。

劉薰璟和丈夫郭同毅，每天早上在市場賣肉圓，空閒時間就去分隊協勤。3年前由擔任義消的丈夫推薦，加入嘉義縣民雄鳳凰志工，並參加消防局辦的EMT-1訓練並取得證照，目前志工年資已3年。每個月約協勤50件救護，每月協勤時數150到200小時，對緊急救護十分投入，目前也取得EMT-2證照。

劉薰璟表示，這次看到消防署四格漫畫創意徵選活動，覺得很有意義就報名參加，此次能獲獎也感到非常榮幸。

劉薰璟說，參賽作品為「叫叫壓電，救人一命並不難」，其實「叫叫壓電」就是平常進行救護宣導時，教導一般民眾的心肺復甦術(CPR)流程。一、確保環境安全，二、叫：確認意識、呼吸，三、叫：請旁邊民眾協助撥打119 ，並取得AED，四、壓：開始胸外按壓，五、電：使用AED評估是否「電」擊。