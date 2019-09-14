老婦失智迷途 熱心警辨識身分返家團圓

2019-09-14 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



中秋節連假，家住台南市南區的陳姓老婦，昨天下午佇立在新樂路旁，惶恐不安，市警六分局新興派出所員警巡邏發現她有失智現象，語焉不詳，將她載回派出所，安撫不安情緒，所幸在隨身的助行器上找到連絡電話，並經聯繫其親人後護送她返家，歡度中秋團圓夜。

新興派出所巡佐呂天祿、警員曾泳瑀昨天擔服下午4至6時巡邏勤務，在新樂路36號路旁發現一名老婦佇立路旁，手足無措，恰逢中秋連假，人車來往頻繁，相當危險，隨即將巡邏車停在老婦後方阻擋後方來車，避免遭車輛追撞，並下車關懷。兩人發現老婦有失智現象，語焉不詳，當下貼心牽老婦上巡邏車，載回派出所。

面對警方詢問，老婦無法正常反應，且無法表達身分及居住處所，加上身上未帶任何身分文件，所幸，員警仔細察看，在老婦隨身助行器上找到連絡電話，進而聯絡到家屬，順利護送她返家。

陳婦兒子表示，母親因健康狀況不佳，平日由他照料生活起居，當天下午外出，卻迷失方向，找不到回家的路，又因年邁體力不支，所以站在路旁不知所措，還好遇到呂、曾主動協助，安全護送母親順利返家。