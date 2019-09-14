老婦失智迷途 熱心警辨識身分返家團圓
中秋節連假，家住台南市南區的陳姓老婦，昨天下午佇立在新樂路旁，惶恐不安，市警六分局新興派出所員警巡邏發現她有失智現象，語焉不詳，將她載回派出所，安撫不安情緒，所幸在隨身的助行器上找到連絡電話，並經聯繫其親人後護送她返家，歡度中秋團圓夜。
新興派出所巡佐呂天祿、警員曾泳瑀昨天擔服下午4至6時巡邏勤務，在新樂路36號路旁發現一名老婦佇立路旁，手足無措，恰逢中秋連假，人車來往頻繁，相當危險，隨即將巡邏車停在老婦後方阻擋後方來車，避免遭車輛追撞，並下車關懷。兩人發現老婦有失智現象，語焉不詳，當下貼心牽老婦上巡邏車，載回派出所。
面對警方詢問，老婦無法正常反應，且無法表達身分及居住處所，加上身上未帶任何身分文件，所幸，員警仔細察看，在老婦隨身助行器上找到連絡電話，進而聯絡到家屬，順利護送她返家。
陳婦兒子表示，母親因健康狀況不佳，平日由他照料生活起居，當天下午外出，卻迷失方向，找不到回家的路，又因年邁體力不支，所以站在路旁不知所措，還好遇到呂、曾主動協助，安全護送母親順利返家。
警方呼籲，家中如有高齡長者應多加關心，盡量能讓他隨身攜帶身分證件或在隨身衣物繡上或寫上姓名、聯繫電話等資料，也可向台南市政府社會局申請長者預防走失手鍊或至分局捺印指紋建檔，若老人不慎走失時，可由發現員警或民眾及時通知家屬陪同帶回。
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