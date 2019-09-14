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獨／柯以柔一度胖到60公斤 肥肉嚇壞健身教練

國5亮刀棍攔車 男子遭毆視力模糊

2019-09-14 17:41中央社 宜蘭縣14日電

一名網友在臉書社團控訴，弟弟昨天在國5開車遭6、7台車攔下，過程中對方不僅亮刀與棍棒，還把弟弟打到眼睛受傷視力模糊，因車上沒有安裝行車紀錄器，上網發文向網友求助。

彭姓女子今天凌晨在臉書（Facebook）社團「爆廢公社」發文表示，弟弟昨天晚間9時8分許在國道5號南下往宜蘭，行經烏塗隧道與彭山隧道間約7公里處時，因為超車導致行車糾紛，對方多次攔車但弟弟沒有停下來。

彭女說，對方不斷追逐弟弟，過程中還亮刀與棍棒，弟弟在不得已情況下放慢車速，馬上被6、7台車包夾，約6到7人下車後不僅砸車，弟弟左臉被打到瘀青腫脹，眼球也被打到受傷視力模糊，目前正在醫院治療，也已向警方報案。

至於網友質疑可能是弟弟挑釁等問題，彭女回應，如果弟弟有錯在先，對方可以檢舉，沒必要把弟弟打成這樣，當時她不在現場，若是弟弟的問題，她會帶著弟弟出面道歉，現在只想知道有沒有人可以提供行車紀錄器影像，以便釐清問題。

國道公路警察局第九公路警察大隊表示，現已調閱相關監視畫面，朝毀損及傷害等罪嫌積極偵辦中，並呼籲民眾行駛高速公路時，如有發生行車糾紛請勿下車爭執，避免發生不必要的意外，同時請撥打110報案，國道員警會立即趕赴現場處置。

國道警察
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