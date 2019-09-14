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回家了 台南海巡隊尋獲前晚落海男子大體

2019-09-14 12:14聯合報 記者邵心杰╱即時報導

「回家了！」台南海巡隊今天上午接獲民眾報案，二仁溪出海口海面上有一具男性浮屍，身穿黑白色上衣、黑短褲，經施放小艇打撈，海巡人員為避免損害大體，小心翼翼費時30分鐘將大體撈至艇上。死者特徵與9月12日深夜在二仁溪落海的40歲楊姓男子特徵相符，經家屬指認大體身分均相符合，死因仍待進一步釐清。

警方調查，楊的哥哥前晚報案，指稱弟弟疑似自台17線二仁溪橋不慎落海，現場則遺留拖鞋、眼鏡等物，案發地點位在高雄、台南交界處，兩地警消據報後徹夜趕往現場搜救，台南消防局調派出救生艇及潛水人員下海搜救，但無所獲。

事隔一天多，上午7時許艦隊分署第四海巡隊接獲第六巡防區轉118報案，民眾報案在二仁溪出海口發現海面上有一具男性浮屍，巡防艇於7時15分抵達通報海域發現大體漂流中，立即施放小艇實施打撈，海巡人員順利將大體撈至艇上。

而死者特徵與前晚在二仁溪落海的楊姓男子特徵相符，經家屬指認大體身分均相符合，後續由葬儀社人員轉送至台南市立殯儀館暫冰存，並報請檢察官相驗，進一步釐清死因。

台南海巡隊指出，生命誠寶貴應更珍惜，遇有困難宜尋找專業協助，從事海上任何活動一定要注意安全，如在海上發生事故，可撥打海巡「118」服務專線，海巡人員定會於第一時間馳赴現場救援。

高雄警方在二仁溪上發現疑似死者所遺留的眼鏡、拖鞋等物。記者邵心杰／攝影
高雄警方在二仁溪上發現疑似死者所遺留的眼鏡、拖鞋等物。記者邵心杰／攝影
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海巡人員為避免損害大體，小心翼翼費時30分鐘將大體撈至艇上。記者邵心杰／翻攝
海巡人員為避免損害大體，小心翼翼費時30分鐘將大體撈至艇上。記者邵心杰／翻攝
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台南海巡隊指出，死者特徵與前晚在二仁溪落海的40歲楊姓男子特徵相符，經家屬指認大...
台南海巡隊指出，死者特徵與前晚在二仁溪落海的40歲楊姓男子特徵相符，經家屬指認大體身分均相符合，死因仍待進一步釐清。記者邵心杰／翻攝
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高雄、台南兩地警消據報後徹夜趕往現場搜救，台南消防局調派救生艇及潛水人員下海搜救...
高雄、台南兩地警消據報後徹夜趕往現場搜救，台南消防局調派救生艇及潛水人員下海搜救。記者邵心杰／攝影
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海巡事故
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