熬夜釣魚恍神？返家撞死重機騎士

2019-09-13 23:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ／台北報導



高姓男子昨早駕車追撞重機，再撞上暫停路邊的休旅車，騎乘重機的周姓男子送醫不治。 記者蔡翼謙／翻攝 分享 facebook

台北市士林區昨早發生死亡車禍，卅歲高姓男子駕車行經葫蘆街、環河北路口時，疑恍神撞上前方重機，再攔腰撞上右側的路邊休旅車；重機騎士周姓男子送醫不治，休旅車上四乘客僅輕傷。警方將高男依過失致死罪嫌送辦，檢察官訊後請回但限制住居。

警方調查，高男昨早九時許駕駛轎車，疑恍神追撞前方騎乘重型機車的五十五歲周男，此時轎車並未減速，連同重機一同撞上暫停路邊的休旅車；周男當場遭捲入車底，因下半身多處骨折，大量出血，送醫搶救約一小時不治。

五十四歲陳姓休旅車駕駛說，本來載妻子及兩女兒要返家，準備起步時，就聽到極大碰撞聲，還來不及回頭看，自己車子就被撞翻，女兒嚇得大哭，好在一家人都沒事，在旁人協助下從窗戶逃離。

據了解，高男前晚八點多出海釣魚，昨早才返家，返家前先在車上補眠兩小時，仍因恍神追撞前方車輛。警方對高進行酒測，無酒精反應。

據了解，死者周男長期住在國外，這次是因中秋節返台與朋友聚會，昨上午前往聚會途中卻發生車禍；警方已聯繫他在國外家屬，目前先將周遺體冰存。

昨天上午，距車禍現場兩百公尺遠的海光宮，總統蔡英文正在參加中秋傳統民俗活動。轄區士林分局表示，車禍沒有影響特勤執行。