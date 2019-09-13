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遭轟「毀一盤好棋」 韓國瑜競辦：楊秋興該憂憤的是自身氣度

影╱中秋節堅守崗位 陳家欽剝柚子、切月餅慰問基層警

2019-09-13 20:57聯合報 記者李隆揆╱即時報導

適逢中秋佳節，警政署長陳家欽今天特別到台北市大安分局慰問值日員警，他親自剝柚子、切月餅給基層員警食用，並與員警一同視訊問候家人；陳家欽說，警察為維護社會秩序，保護民眾生命財產，常要犧牲與家人過節團聚的時光，感謝每位員警在節日堅守崗位，也祝福全體警察同仁中秋節快樂。

大安分局表示，陳家欽為慰問中秋佳節需輪值堅守崗位、無法返家與家人團聚的基層員警，今天特別安排行程到大安分局與員警喝咖啡聊天。過程中，陳家欽親自剝柚子、切月餅給員警食用，也陪同員警與家人視訊閒聊，陳的溫暖關心也讓員警不禁大呼「雖然中秋節要上班，但是很快樂！」現場氣氛歡樂溫馨。

參與活動的員警除感謝署長親臨現場慰問，也提及陳家欽上任後積極推動各項警察勤業務改革，讓勤業務回歸實際執行層面，包含合理的績效評比、人性化勤務編排、簡化裝備檢查、常年訓練改革等，讓警力做有效的運用，減輕警察工作負擔；近期「簡化防空避難業務檢查」也是陳家欽與第一線員警討論勤業務改革的成果。

陳家欽說，警察是一個大家庭，也是一個團隊，警察為維護社會秩序，保護民眾生命財產，常要犧牲與家人過節團聚的時光。感謝每位員警在節日堅守工作崗位，也祝福全體警察同仁中秋佳節愉快，期勉大家發揮團隊精神，各司其職，做好維護社會治安工作。

陳家欽親自切月餅給基層員警食用。記者李隆揆／翻攝
陳家欽親自切月餅給基層員警食用。記者李隆揆／翻攝
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陳家欽頒加菜金。記者李隆揆／翻攝
陳家欽頒加菜金。記者李隆揆／翻攝
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陳家欽與員警視訊問候家人。記者李隆揆／翻攝
陳家欽與員警視訊問候家人。記者李隆揆／翻攝
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陳家欽親自剝柚子給基層員警食用。記者李隆揆／翻攝
陳家欽親自剝柚子給基層員警食用。記者李隆揆／翻攝
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警察陳家欽中秋節
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