與妻吵架出走疑落水斷魂 妻跟隨仍未救回夫命

2019-09-13 20:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣50歲男子氣因與妻吵架，負氣開車離家，妻子擔心他深夜外出有危險，也開車一路跟隨到一處產業道路，男子開車拐進一條小路，其妻在附近等候多時，發覺有異，即前往查看，發現老公車子消失在小路附近的大水塘，馬上報案，消防隊漏夜搜救，今早撈起是冰冷屍體，中秋前夕一家更感傷痛。

雲林縣消防局12日深夜23時25分接獲莿鄉民眾報案，指有一輛貨車跌入深水坑，車上司機失蹤，消防局119立即派莿桐、西螺等分隊的潛水員趕往，漏夜搜救，直到今早8時許尋獲落水男子，至於是否意外落水仍由檢警處理中。

消防局說，這個水塘約10公尺深，搜救人員趕到時未見人車，因水很深且很暗，增加救援困難，直到今天凌晨發現車子，確定男子可能落水，潛水員即又展開進一步搜尋，直到今天早上尋獲男子，但已氣絕身亡。

警方指出，這名男子疑因與妻子發生爭吵，一時氣憤，半夜不家人勸阻開車離家，其妻擔心其安危，開車跟隨，一路到事發地點不遠處，男子轉入一條很暗的小路，其妻等一段時間覺得有異，前往查看，發現附近有一大水坑趕緊報案求救。至於男子是否因夜暗看不清楚路況意外落水，檢警仍進一步釐清。

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