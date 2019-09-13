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台中大里內新橋發現浮屍 靠手表刺青確認身分

2019-09-13 17:22聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市一名釣客在今天上午到大里內新橋下大里溪釣魚，發現遠處有人溺水，立即報案，警方和消防員到場救援，發現男子已死亡，不遠處的內新橋墩平台上還遺留一件黑色外套和一只手表，家屬透過手表、外套，以及手臂的刺青花紋等特徵，指認死者是31歲葉姓男子，10日離家後失聯，家屬昨天報案協尋。由於死者身上沒有明顯外傷，從腫脹程度研判死亡約2天，死因將由檢警會同法醫相驗釐清。

一名釣客在今天上午8時27分，發現遠處有人在大里溪溺水，從身高看來，應該是成年人，立即報警處理。警方、消防員到場後，協助將溺水者救上岸，發現溺水者為男性，已明顯死亡。

警方在不遠處的內新橋墩平台上，發現一件已摺好的黑外套，以及一只手表，附近還有一瓶酒，經比對近日失蹤人口 、年齡後，發現有二名失蹤人口與死者特徵相近，並且逐一通知失蹤者家屬到場指認，第一個通知葉姓男子的家屬，家屬就確認死者身分。

葉姓男子的家屬表示，現場遺留的手表是家人送給葉姓男子的生日禮物，黑外套也是死者所有，另外葉姓男子手臂上有刺青紋路等，也與死者特徵相符，確認死者身分。葉姓男子打零工，住在家裡，常去朋友家喝酒喝到醉，一、二天後就回來，手機也會通，但本月10日他離家後失聯，家屬愈想愈不對勁，昨天向內新派出所報案協尋。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

有釣客在台中市大里內新橋下疑似有人溺水，消防局獲報後派員到場救援，發現是溺水男子...
有釣客在台中市大里內新橋下疑似有人溺水，消防局獲報後派員到場救援，發現是溺水男子已死亡多日，協助打撈遺體。圖／讀者提供
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溺水失蹤消防員
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