小黃右轉撞飛騎士 男子重摔滾5圈幸僅皮肉傷

2019-09-13 14:29 中央社 苗栗縣13日電



苗栗縣22歲風姓男子今天騎機車準備採買中秋烤肉用品，行經苗栗市國華路與民族路口，與右轉計程車發生碰撞，風男彈飛重摔在地滾了5圈，所幸經送醫急救，僅遭受皮外傷。

苗栗警分局交通組長謝偉倫指出，這起交通意外發生在上午10時許，傅姓計程車駕駛載送客人前往貓貍山公園，返程行經苗栗市國華路準備右轉民族路，右後方一部直行的機車煞車不及，兩車發生碰撞。

路口監視器拍下車禍發生時，衝撞力道猛烈，風姓騎士整個人彈飛重摔地面後還連續翻滾5圈，痛苦倒臥地上，熱心民眾見狀上前查看還幫忙撐傘遮陽，等到救護人員趕抵現場，確認風男脊椎沒有受傷，但手部遭受大面積皮外傷，立即將他抬上救護車送醫救治。

警方調查，風姓機車騎士原本要前往店家採購中秋節烤肉用品，行經路口看到前方計程車突然右轉，來不及煞車發生碰撞；傅姓計程車司機直呼倒楣表示，上個路口有停等紅綠燈，根本沒看到後方有機車跟上前，才剛打方向燈右轉，就發生意外。

警方指出，2人都沒有酒駕，不排除是行經路口未減速注意釀禍，至於詳細肇事責任歸屬，還要進一步釐清，也提醒民眾，中秋連假出遊，應避免危險駕車，行經路口小心慢行，以策安全。