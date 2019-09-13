台2線濱海公路化學車翻車 原料灑出一度嚴重回堵

2019-09-13 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



一車載滿化學物品碳酸鈉的大貨車，今天早上10時07分，從基隆往宜蘭，行經貢寮區台2線88.5公里處，不慎翻覆，造成司機及乘客受傷，目前吊掛作業中，現場單線雙向通行。

早上這起發生在四季灣鯨魚碼頭附近的化學車翻車，一度造成嚴重回堵，俗稱小蘇打的原料，灑滿路面，新北消防局和瑞芳警分局人員趕到場，先將受傷的2人送醫，並清洗路面。