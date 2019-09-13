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台2線濱海公路化學車翻車 原料灑出一度嚴重回堵

2019-09-13 13:15聯合報 記者吳淑君╱即時報導

一車載滿化學物品碳酸鈉的大貨車，今天早上10時07分，從基隆往宜蘭，行經貢寮區台2線88.5公里處，不慎翻覆，造成司機及乘客受傷，目前吊掛作業中，現場單線雙向通行。

早上這起發生在四季灣鯨魚碼頭附近的化學車翻車，一度造成嚴重回堵，俗稱小蘇打的原料，灑滿路面，新北消防局和瑞芳警分局人員趕到場，先將受傷的2人送醫，並清洗路面。

近中午，吊車前往吊掛作業，目前單線雙向，路過民眾注意行車安全。

一車載滿化學物品碳酸鈉的大貨車，今天早上10時07分，從基隆往宜蘭，行經貢寮區台...
一車載滿化學物品碳酸鈉的大貨車，今天早上10時07分，從基隆往宜蘭，行經貢寮區台2線88.5公里處，不慎翻覆，造成司機及乘客受傷。圖／讀者提供
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貢寮新北碼頭
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