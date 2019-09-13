身障兒外出烤肉徹夜未歸 警尋獲助9旬父團圓

2019-09-13 12:18 中央社 苗栗縣13日電



苗栗縣後龍鎮一名61歲身心障礙男子參加關懷據點中秋烤肉晚會後未返家，其90歲老父徹夜急尋未果，報警求援。警方在一處產業道路找到該男，發現其有中暑等現象，送醫後無礙。

苗栗警分局頭屋分駐所今天指出，11日上午9時許，一名廖姓老翁著急來到所內，指稱患有極重度身心障礙的兒子於10日晚外出參加社區關懷據點舉辦的中秋節烤肉晚會後，一整晚都沒有回家，非常擔心兒子安危，請求員警協助尋找。

廖姓老翁表示，兒子已經61歲，平常無法與他人溝通交談，如果沒有遇上好心人家收留，徹夜在外流浪，恐有不測。

警方獲訊後，根據廖姓老翁所提供的訊息，研判廖男可能在獅潭村一帶，立即調閱路口監視器，並派員前往附近搜尋。

員警沿著台13線兩側道路逐一尋查，果然在明屋產業道路找到一名中年男子，當時該名男子倒臥在馬路上，無法言語，經核對衣著、特徵，確認這名男子就是廖姓老翁的兒子。

由於廖男明顯體力不濟，警方即刻聯絡消防救護車到場，協助送至苗栗醫院診治，初步檢查呈現中暑與脫水現象。經醫師治療觀察，已無大礙。

當警方告知廖姓老翁順利尋獲廖男並送醫救治，確認平安無事，老翁終於卸下心中的大石頭，喜極而泣地表示，自己騎乘機車找了一整晚，實在擔心不已，還好有員警幫忙，及時找到兒子，否則後果不堪設想，感謝警方在秋節前夕助父子團圓。