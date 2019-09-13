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毒性稀硫酸清晨國道3號洩漏 警方交管清除並對槽車開單

2019-09-13 09:27聯合報 記者劉明岩╱即時報導

31歲周姓司機駕駛裝載稀硫酸的化學槽車，今天清晨５時許行經國道三號南下彰化系統交流道附近路段時，因槽車開關閥故障，造成會產生有毒氣體及具腐蝕性的稀硫酸滲漏長10公尺、寬20公分，國道警察第七大隊接獲報案，除封閉減速車道及外側路肩，並通知彰化縣消防局派員到場處理，到今天上午7時許才完成，恢復通車，警方並開單告發。

一輛裝載稀硫酸的化學槽車，今天清晨５時許行經國道三號南下彰化系統交流道附近路段時...
一輛裝載稀硫酸的化學槽車，今天清晨５時許行經國道三號南下彰化系統交流道附近路段時，因槽車開關閥故障，造成會產生有毒氣體及具腐蝕性的稀硫酸滲漏長10公尺、寬20公分，警方交管清除並對槽車開單。 圖／國道警察第七大隊提供
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警方表示，這輛由31歲周姓司機駕駛的化學槽車，今天清晨從台中港出發，卻載運稀硫酸到嘉義，今天清晨5時許行經國道三號195.8公里也就是彰化系統交流道附近路段時，因槽車(0*-B*)開關閥故障，造成裝載化學液體(稀硫酸)滲漏，國道警察第七大隊據報後，立即前往處理。

警方說，據報後，隨即通知緩撞車、工務段警戒車及彰化縣消防局派遣消防水車及救護車，並在後方上流處封閉減速車道及外側路肩，洩漏開關閥也立即封閉，未再洩漏，現場洩漏稀硫酸殘留外側路肩路面面積約長10公尺、寬20公分。

由於稀硫酸會產生有毒氣體及具腐蝕性，消防人員處理時戒慎小心，並由貨運公司派遣專業人員清除洩漏液體，在7時許拖吊排除，恢復正常通車。　　

警方表示，周姓司機駕駛裝載化學物質滲漏及裝載危險物品未依規定路線行駛，分別依道路交通管理處罰條例告發，分別處以3000元至9000元。另車輛故障未依規定擺設故障標誌，處以1500元至3000元。

雖然正值中秋節連假，但案發時在清晨，加上只封閉路肩，警方表示對交通影響不大。

一輛裝載稀硫酸的化學槽車，今天清晨５時許行經國道三號南下彰化系統交流道附近路段時...
一輛裝載稀硫酸的化學槽車，今天清晨５時許行經國道三號南下彰化系統交流道附近路段時，因槽車開關閥故障，造成會產生有毒氣體及具腐蝕性的稀硫酸滲漏長10公尺、寬20公分，警方交管清除並對槽車開單。 圖／國道警察第七大隊提供
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一輛裝載稀硫酸的化學槽車，今天清晨５時許行經國道三號南下彰化系統交流道附近路段時...
一輛裝載稀硫酸的化學槽車，今天清晨５時許行經國道三號南下彰化系統交流道附近路段時，因槽車開關閥故障，造成會產生有毒氣體及具腐蝕性的稀硫酸滲漏長10公尺、寬20公分，警方交管清除並對槽車開單。 圖／國道警察第七大隊提供
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一輛裝載稀硫酸的化學槽車，今天清晨５時許行經國道三號南下彰化系統交流道附近路段時，因槽車開關閥故障，造成會產生有毒氣體及具腐蝕性的稀硫酸滲漏長10公尺、寬20公分，警方交管清除並對槽車開單。 圖／國道警察第七大隊提供
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國道警察中秋罰單
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