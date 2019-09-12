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中秋節小朋友施放爆竹 沒家長陪同小心挨罰

2019-09-12 18:32聯合報 記者邵心杰╱即時報導

中秋佳節月圓人團圓，不少人會燃放爆竹慶祝，台南市消防局提醒，民眾施放爆竹煙火應注意安全，小朋友施放爆竹時，必須由家長陪同，違反者可處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。民眾如發現有疑似製造爆竹煙火或附近有疑似囤積大量爆竹煙火，經檢舉且順利查獲違法製造、儲存及販賣爆竹煙火者，按查獲案件裁處罰鍰額度5%核發獎金，最高每案15萬元。

消防局指出，為保障民眾使用安全及杜絕非法製造及販售，該局各大隊、各分隊已邀請轄內爆竹煙火業者召開爆竹煙火座談會，說明目前爆竹煙火相關法令，並加強宣導勿販賣無認可標示的爆竹煙火，以免成為地下爆竹煙火工廠的幫凶。同時，宣導民眾施放爆竹煙火應注意安全、辨識貼有認可標示的合法產品，以及踴躍檢舉非法爆竹煙火。

消防局表示，多年前，民眾檢舉有廠商囤積大量爆竹煙火情形，經該局相關人員到場查獲，民眾獲得3千元檢 舉獎金。

此外，依「爆竹煙火管理條例」第13條規定「父母、監護人或其他實際照顧兒童之人於兒童施放一般爆竹煙火時，應行陪同。」違反者將處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。為保護兒童施放安全，內政部也公告禁止兒童施放升空類（如小高空）、飛行類（如沖天炮）及摔炮類等較具危險性之一般爆竹煙火，不得販賣給兒童，違反者將處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

消防局強調，近5年來，雖未查獲類似案件，仍提醒小朋友施放爆竹時，必須由家長或成年人陪同，提醒安平漁港經漁港所公告禁止燃放爆竹，台南市自治條例也明定高鐵台鐵、車站及軌道3公尺範圍內及古蹟方圓10公尺範圍內禁止燃放爆竹。

消防局提醒民眾施放爆竹煙火應注意安全、辨識貼有認可標示的合法產品，以及踴躍檢舉非...
消防局提醒民眾施放爆竹煙火應注意安全、辨識貼有認可標示的合法產品，以及踴躍檢舉非法爆竹煙火。記者邵心杰／翻攝
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消防局實地稽查轄內爆竹煙火業者，說明目前爆竹煙火相關法令，並宣導勿販賣無認可標示...
消防局實地稽查轄內爆竹煙火業者，說明目前爆竹煙火相關法令，並宣導勿販賣無認可標示的爆竹煙火，以免成為地下爆竹煙火工廠的幫凶。記者邵心杰／翻攝
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