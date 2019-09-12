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員警施擊背法 救回小嬰兒生命

2019-09-12 18:10中央社 台東縣12日電

台東一名小嬰兒臉色發青，父母親緊急到派出所求救，員警將嬰兒送上巡邏車邊用2根指頭按壓胸口，後來發現噎奶，趕緊施以「擊背法」，救回小嬰兒一條命。

台東縣政府警察局關山分局崁頂派出所的監視器畫面，昨天晚上8時許，一名男子騎機車急駛至派出所前，後座的女子慌張下車，手中抱著嬰兒，在一旁等候的員警趕緊接過嬰兒，隨即巡邏車從派出所內急奔而出開往醫院。

崁頂派出所警員邱成發與王國慶今天表示，昨晚一對夫妻用被單包著幾個月大嬰兒，衝到派出所，小夫妻喊著「拜託、拜託救命啊，沒呼吸了啦」，2人發覺嬰兒臉色發青。

邱成發立即以2指按壓嬰兒胸口，接著趕緊上巡邏車，上車後發現是噎奶，他隨即將嬰兒翻身快速拍擊嬰兒背部，嬰兒的口中開始流出白色奶液後，便恢復自主呼吸，臉色也漸漸轉紅潤，巡邏車抵達關山慈濟醫院後，經醫護人員診斷，生命跡象正常，一條小生命順利從鬼門關救回。夫妻倆對員警表達謝意，也說一定會好好照顧小孩。

邱成發表示，之前利用放假時間學過「嬰兒照護」課程，上車前就先以指頭案嬰兒胸口，但均不起色，詢問夫妻倆後研判是噎奶，於是改用「擊背法」，將奶水拍出救回嬰兒。

邱成發說，嬰兒噎到時會出現呼吸困難、呼吸有怪聲（像是咻咻或嗚嗚）、唇色及臉色發黑（或變藍）等現象。大人通常能感覺喉嚨有異物感，若噎到的情況不嚴重，只要咳嗽就能將異物咳出，不過嬰兒的年紀還小，不懂得表達自己被噎到，父母們平常就要有警覺性，多留意嬰兒的體況。

關山分局長潘仕能表示，警員邱成發及王國慶以同理心協助民眾將噎奶嬰兒送醫，其中邱員以所學「嬰兒照護」技能，救回一條小生命，再次呼籲民眾，發生遭異物噎到狀況，在經過「擊背法」或「哈姆立克法」還是沒有呼吸的話，就應立刻施以CPR，並請求救護，千萬別錯失關鍵的4分鐘黃金急救期，避免憾事發生。

嬰兒夫妻
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