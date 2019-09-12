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影／拜託救命！嬰兒噎到無呼吸 父母急奔派出所求救

2019-09-12 16:22聯合報 記者江國豪╱即時報導

「小孩沒呼吸了，拜託救命啦！」住在台東縣海端鄉崁頂村的一對夫妻，昨天（11日）晚間8點多，騎機車抱著嬰兒疾駛到崁頂派出所求救，正好遇到正準備出勤的警員邱成發及王國慶，隨即奔向員警慌張的說「小孩沒呼吸了了，拜託救命啊！」邱成發接過臉色發青的嬰兒後，隨即以巡邏車緊急送往慈濟關山分院，將小嬰兒從鬼門關前拉回來。

警方表示，邱成發之前學過「嬰兒照護」課程，上車前就先以兩指輕按嬰兒胸口，但是均不見起色，邱改用「擊背法」，把嬰兒放在手臂上臉朝下，虎口托住下巴及肩膀，用另一手的手掌根朝寶寶背後的肩胛骨中間，快速用力地打擊，不多久口中就流出白色奶液恢復呼吸，臉色也漸漸紅潤，此時也抵達醫院急診室，在護理師診療下生命跡象穩定，這才讓大家鬆了一口氣。而這對夫妻一再感謝員警即時伸出援手，救回寶貝小孩的性命。

關山警察分局分局長潘仕能表示，崁頂派出所警員邱成發及王國慶，以同理心協助民眾將噎奶嬰兒送醫，其中邱員以所學「嬰兒照護」技能，順利將奶水拍出，救回一條小生命，所謂「救人一命，勝造七級浮屠」，真是功德無量。另外在此也呼籲，若民眾發生遭異物噎到狀況，在經過「擊背法」或「哈姆立克法」，依然還是沒有呼吸的話，就不要繼續把時間浪費在取出異物上，應立刻施以CPR，並請求救護，千萬別錯失這關鍵的4分鐘的黃金急救期，避免憾事發生！

台東縣關山分局崁頂派出所員警，搶救嬰兒性命。圖／台東縣警察局提供
台東縣關山分局崁頂派出所員警，搶救嬰兒性命。圖／台東縣警察局提供
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住在台東縣海端鄉崁頂村的一對夫妻，昨天(11日)晚間8點多，騎著機車抱著嬰兒疾駛...
住在台東縣海端鄉崁頂村的一對夫妻，昨天(11日)晚間8點多，騎著機車抱著嬰兒疾駛到崁頂派出所求救。圖／台東縣警察局提供
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嬰兒國慶
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