影／拜託救命！嬰兒噎到無呼吸 父母急奔派出所求救

2019-09-12 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



「小孩沒呼吸了，拜託救命啦！」住在台東縣海端鄉崁頂村的一對夫妻，昨天（11日）晚間8點多，騎機車抱著嬰兒疾駛到崁頂派出所求救，正好遇到正準備出勤的警員邱成發及王國慶，隨即奔向員警慌張的說「小孩沒呼吸了了，拜託救命啊！」邱成發接過臉色發青的嬰兒後，隨即以巡邏車緊急送往慈濟關山分院，將小嬰兒從鬼門關前拉回來。

警方表示，邱成發之前學過「嬰兒照護」課程，上車前就先以兩指輕按嬰兒胸口，但是均不見起色，邱改用「擊背法」，把嬰兒放在手臂上臉朝下，虎口托住下巴及肩膀，用另一手的手掌根朝寶寶背後的肩胛骨中間，快速用力地打擊，不多久口中就流出白色奶液恢復呼吸，臉色也漸漸紅潤，此時也抵達醫院急診室，在護理師診療下生命跡象穩定，這才讓大家鬆了一口氣。而這對夫妻一再感謝員警即時伸出援手，救回寶貝小孩的性命。