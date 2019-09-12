「叫叫壓電」救人命不難 鳳凰志工漫畫全國徵選勝出

2019-09-12 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣消防局鳳凰志工大隊民雄分隊隊員劉薰璟， 參加消防署舉辦的緊急救護四格漫畫創意徵選活動，在全部參賽作品計382件中脫穎而出，榮獲佳作成績，作品名稱「叫叫壓電，救人一命並不難」，昨天到內政部消防署接受署長陳文龍頒獎，今天返鄉受消防局表揚。

劉薰璟作品「叫叫壓電，救人一命並不難」，「叫叫壓電」就是平常進行救護宣導時，教導民眾心肺復甦術 CPR流程：確保環境安全，確認意識、呼吸，叫：請旁邊民眾協助撥打119 ，取得AED；壓：開始胸外按壓；電：使用AED評估是否「電」擊。透過簡單易懂的口訣，讓民眾遇到意外事故或急病心肺功能停止患者時，第一時間操作心肺復甦術，提升急救成功率。

劉薰璟說，受擔任民雄義消丈夫影響，擔任鳳凰志工，平常和丈夫早上在市場賣肉圓，有空就到分隊協勤，獲獎感到榮幸，她在105年加入民雄鳳凰志工，參加消防局EMT-1訓練取得證照，志工年資3年，每月約協勤50件救護，每月協勤時數150至200小時，取得EMT-2證照。