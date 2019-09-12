日本靜岡消防學校訓練多元 基隆有意派消防員前往受訓

2019-09-12 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



日本靜岡縣於9月1日舉辦年度大型災害防救演習活動，模擬6級地震災害救災部隊集結、維生管線復舊等26項防災演練。基隆市災害防救辦公室組團觀摩，基隆市消防局今天表示，將評估派遣消防人員前往靜岡接受日本消防訓練方案，提升本市救災安全與救災品質。

基隆市災害防救辦公室主任、副市長林永發與消防局長陳龍輝、海洋大學教授顧承宇等人，前往日本觀摩靜岡縣年度大型災害防救演習活動。演習模擬當地發生6級地震後，災害情資收集傳達訓練、夜間照明訓練、救災部隊集結及維生管線復舊訓練等26項防災演練。

消防局說，靜岡縣防災訓練主題為「集結大家的力量，用自助、共助、公助的理念守護大家的生命」，演習過程相關部門偕同合作支援，加強支援體制確認、自主防災組織、消防民間團體合作，整體提升防災力量。

參訪團也拜會靜岡縣消防學校，校長塩崎弘典接待時，向訪客介紹目前學校實施的水災救助、潛水訓練、救助訓練等21種消防訓練，從初級班到進階班，每年約有6、700名消防人員參加受練取得證照。

消防局表示，如果評估可行，基隆市也將派遣專業消防人員前往靜岡學校，接受日本消防完整訓練，提升救災安全與救災品質。