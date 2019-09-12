全國消防績優救護人員昨頒獎 新北消防勇冠全國

2019-09-12 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



內政部消防署昨天表揚107年全國消防績優救護人員，新北市消防局榮獲績優團體甲組金質獎、特殊績優組及生命捕手、接生好手、救護之王等三類個人績優獎。

新北消防局表示，頂埔消防分隊隊員黃煒翔號召家庭成員共同拍攝3部救護宣導影片，及發表6篇救護學術論文至相關期刊，成效卓越，榮獲特殊績優組獎。

指揮中心隊員許玉儒因受理緊急救護案件，辨識為OHCA患者，線上指導個案265件，及線上指導急救患者成功個案38件為分組最多，獲得生命捕手雙料冠軍。

淡水消防分隊隊員洪銘鴻因救護新生兒於孕婦產道產出，經接生處理成功送抵醫療機構共2件為分組最多，榮獲接生好手獎。新店消防分隊隊員張君漢因執行急救送醫次數，以送醫案件計算共1075件 ，為分組最多，榮獲救護之王獎。