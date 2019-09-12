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十三層點燈＋中秋連假車潮 警方呼籲多搭接駁車

2019-09-12 15:14聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

新北市瑞芳區十三層遺址明晚7點點燈，瑞芳警分局今天表示，明天會設置兩處管制點，請民眾配合員警指揮停車，改搭乘大眾運輸工具或接駁公車前往會場。接駁公車分從海科館、瑞芳火車站、九份九號停車場發車，請遊客多多利用。

十三層遺址是日據時期處理礦砂生產粗銅的選礦煉製場，基礎建構物仍保存，屬珍貴歷史遺構，2007年由新北市政府登錄為歷史建築。地主台灣公司推動文化資產活化，創造古建物新風貌，明晚點燈，配合音樂帶給遊客視覺和聽覺饗宴。

警方表示，水湳洞停車場配合活動明天停止開放停車，另將在台2線濱海公路、九份通往水湳洞的北34線路口，設置第1管制點，引道台2線車輛前往北35線濱二路10號停車場，轉搭接駁公車進入會場。第2管制點設在北34線茹川橋前路口，僅開放大眾運輸車輛及接駁車通行。

警方表示，主辦單位在明天下午4點到晚上8點提供3線接駁車，民眾可多利用。

1.海科館─水湳洞線，沿途停靠碧砂C區停車場、海科館探索館、海科館主題館、八斗子火車站、水湳洞停車場。

2.瑞芳火車站─水湳洞線，沿途停靠瑞芳火車站、磅磅接駁點、水湳洞停車場。

3.九號停車場─水湳洞線，沿途停靠九號停車場、九份老街、黃金博物館、水湳洞停車場；沿路公車站牌也可上下車。

十三層遺址將在明晚中秋夜點燈，圖為日前試燈畫面，吸引許多民眾搶先看。圖／謝志煌提...
十三層遺址將在明晚中秋夜點燈，圖為日前試燈畫面，吸引許多民眾搶先看。圖／謝志煌提供
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停車場水湳洞
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