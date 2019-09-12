影／2歲女童半夜外出找媽媽 員警當起奶爸好窩心

2019-09-12 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市2歲吳姓女童母親因故外出，由父親照顧，深夜12時趁父親熟睡時，利用遙控器自行開啟家中鐵捲門，跑到屋外找媽媽，在離家不到100公尺處，被經營小吃攤老板發現，把她送到市警三分局安中派出所協助處理，員警嘗試比對女童姓名、年齡找出父母的同時，輪流當奶爸給她吃餅乾、點心，玩電腦，而女童母親也透過友人告知，心急如焚到派出所接回女童，再三致謝。

安中派出所今天凌晨受理李姓女子報案，表示在安南區安中路與怡安路口發現2歲女童在外遊蕩，請警方協助通知父母接回，李女並將女童走失訊息發布臉書，請民眾協尋。

「我叫吳○○，今年2歲，爸爸在睡覺，我要找媽媽。」警方調查，2歲吳姓女童母親因故外出，由父親照顧，女童深夜12時趁父親熟睡時，利用遙控器自行開啟家中鐵捲門，跑至屋外尋找母親，在離家不到100公尺處，便被在安中路經營小吃攤老板發現，送至安中所請警方協助處理。

警員蕭玄益、洪振哲及副所長謝進雄在所內值班，輪流當起奶爸，女童則坐在沙發吃餅乾、點心，玩電腦。謝

等人說，女童相當聰穎，除乖巧在派出所內吃點心等父母接回，也能與警方對談自如。警方嘗試比對女童姓名、年齡找出父母時，女童母親透過友人告知，得知女童自行外出並安置在派出所，心急如焚到派出所接回女童，感謝熱心民眾及警方代為照顧，讓女童順利返家。