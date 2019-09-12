騎車遭飛天磚頭砸中小腿 孕婦血流如注幸無生命危險

2019-09-12 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



33歲郭姓孕婦今天上午9時許騎車行經新北市永和區中興街時，遭到路旁正在施工彈出的磚頭砸中，造成腿部撕裂傷，所幸經送醫急救後暫無生命危險，但因傷口不淺，目前仍在醫院進行清創手術中，警方獲報趕到現場後，雙方均向警方表示傾向和解。

據了解，38歲劉姓工頭今天上午與24歲劉男、48歲林男在中興街75號2樓進行私人裝潢整修工程施工，劉姓工頭指示劉男從2樓將廢棄材料丟往一樓的貨車上，再由位於一樓的林男處理。

上午9時許，郭姓孕婦騎乘機車行經該路段時，劉男拋下的磚頭恰好從貨車上彈出並砸中郭姓孕婦，造成郭姓孕婦右腿8公分的割裂傷，郭姓孕婦也因驚嚇當場放聲尖叫。

路過熱心民眾經過聽見郭姓孕婦尖叫，趕忙上前查看，發現郭姓孕婦傷口血流如注，趕忙撥打119求救，並以毛巾包紮止血，工人也停下工作上前協助。救護人員趕抵現場後，將郭姓孕婦送往醫院急救，所幸郭姓孕婦無生命危險，但因傷口不淺，目前仍在醫院進行清創手術。