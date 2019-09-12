「我想回家」 夢到失蹤11年姊姊 隔天接獲警回報消息

2019-09-12 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市警局海山警分局埔墘派出所員警李芷儀今年7月在無名屍資料中，發現民國97年9月在新店區中安大橋河濱公園有一筆女性水流屍，因衣著特徵只剩胸罩且生前使用過酒精、安眠藥，一直未找到家屬指認，引起李芷儀注意，比對出2天前在永和區有家屬通報失蹤人口的陳姓女子，因有緣關係，找家屬採DNA進行比對，確認死者身分正是陳女，讓家屬十分感激，並在今天到分局撤銷協尋，同時向警方表達感謝之意。

55年次的陳姓女子於11年前9月中，突然從永和離家外出，家屬遍尋不著報警協尋，多年來始終沒有下落，海山女警李芷儀曾向警界尋人高手海山分局防治組蔡淑女巡佐學習尋人的箇中技巧，今年7月從全國失蹤人口名單中，發現97年9月16日地點於新北市新店區中安大橋河濱公園之女性水流屍，其衣著特徵只剩胸罩且生前使用過酒精、安眠藥，引起她的注意。

她從警政知識聯網系統中搜尋發現無名屍體近幾日內的失蹤人口，後來查到其中有一筆於97年9月14日被家屬報失蹤的55年次陳姓女子，從時間、地點、年齡、身型等方面皆與新店區中安大橋河濱公園內被發現無名女屍相近，也問蔡巡佐，蔡巡佐也肯定說，「沒錯，妳成功了。」並找當時的報案人陳女的弟弟採集DNA進行比對。