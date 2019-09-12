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萬里火燒船何姓船長不治 外籍輪機長送加護病房

2019-09-12 13:19聯合報 記者游明煌╱即時報導

新北市萬里區港東72號對面一艘500噸漁船「天豐一號」， 今天上午發生火燒船，2名漁工獲救都有燒燙傷送醫，何姓船長經急救不治，另名外籍漁工身體四肢有大面積燒傷，經急救後狀況穩定，轉送加護病房觀察。起火原因消防局採證調查，起火點在底部，原因還要進一步釐清。

新北市消防局上午9時28分獲報，萬里區港東72號之1對面發生火燒船，現場為一艘500噸漁船起火燃燒，濃煙密布，傳出有船員受困，消防人員緊急搶救滅火。

53歲外籍漁工自行逃脫，身體多處灼燙傷，意識清醒。56歲何姓船長受困船底部，被救出時已沒有生命跡象，2人都送往基隆長庚醫院搶救，火勢在10時23撲滅，消防人員隨即上船採證調查。

消防局表示，該漁船火災時停靠在漁港內、起火點初判在船底內部位置，燃燒面積約8平方公尺，起火原因採證釐清。

基隆長庚醫院指出，火燒船意外有2名漁工由119救護車送至急診，何男到院前已無呯吸心跳，經急救40分鐘後，仍回天乏術。另名漁工身體四肢有大面積燒傷，經急救後狀況穩定，轉送加護病房持續觀察。

據現場民眾指出，天豐一號剛抓鯖魚返港，不知為何突然起火，當時船上只有何姓船長和外籍漁工輪機長。有人向警、消人員說，當時可能有在加油，是否因加油過程或有其他原因，警方及消防局都還在調查。

萬里火燒船何姓船長不治，外籍輪機長送加護病房。記者游明煌／翻攝
萬里火燒船何姓船長不治，外籍輪機長送加護病房。記者游明煌／翻攝
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