中秋來臨消防員查商店賣爆竹 深夜放炮可罰15萬

2019-09-12 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



明天起就是中秋節連續假日，中秋節除了烤肉活動盛行，放爆竹煙火更是兒童、青少年的最愛，不過，高雄市消防局今天表示，中秋期間將加強檢查販賣爆竹煙火的商店及場所，以維護公共安全；家長如果讓兒童自己放爆竹煙火，將至少處罰3000元罰鍰，晚上10點以後放爆竹，最高可罰15萬元。

高雄市消防局表示，鑑於以往中秋期間，發生多起因爆竹煙火使用不當，導致民眾受傷或引發火災事件，高市消防局為提升民眾使用爆竹煙火安全，並呼籲民眾減量施放，中秋期間也加強檢查販賣爆竹煙火場所、可疑囤積爆竹煙火處所，以維護公共安全。

高雄市消防局因中秋節到來，發覺許多民眾仍習慣購買爆竹煙火，想增加過節氣氛，許多商店除了賣烤肉用具，各類爆竹煙火也悄悄上架，各消防分隊也派員檢查各類商店，是否販賣沒經認可標示的爆竹煙火或販賣給兒童。

高雄市消防局根據以往案例，認為施放爆竹煙火致災，通常是犯了這些錯誤，包括未選用附加認可標示的爆竹煙火、未詳讀爆竹煙火的產品使用說明、沒保持安全距離，以串接、堆疊方式施放爆竹煙火，還有就是家長在兒童燃放爆竹煙火時，未在場陪同。