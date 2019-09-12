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8旬失智婦喊著要回家 警用人臉辨識再立功

2019-09-12 12:02聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

桃園市日前有名老婦人被發現在路邊喃喃自語，員警接獲報案前往關心，卻發現老婦說不出家中住址，甚至連自己是誰都不曉得，察覺老婦可能有失智的狀況，趕緊先將她帶回排出所安置，並用人臉辨識系統找出老婦身份，通知家屬將人領回。

日前一名80歲老婦在中午時段，從桃園區的安養中心步行離開，獨自在街上行走，最後被發現迷失在八德區福德一路上，八德分局大安派出所巡佐李國誌及警員謝吉龍接獲報案前去查看，發現老婦一個人站在路邊喃喃自語，無法辨識她在說什麼，只聽得懂老婦不斷重複說著「回家」兩個字，只好先將其帶回派出所安置。

由於老婦說不出家住在哪裡、自己是誰，且老婦人全身不知為何濕透，員警先請找衣物給老婦替換，警員謝吉龍察覺婦人可能有失智狀況，趕緊使用M-police警用行動電腦人臉辨識系統，仔細比對系統搜尋到的失蹤人口資料，順利查出老婦已被報失蹤協尋，趕緊通知陳姓老婦的家屬到派出所將人帶回。

陳婦兒子傍晚到達派出所時，說媽媽已有失智狀況多年且精神每況愈下，現在居住在安養中心，下午接到安養中心電話說媽媽外出散步後還沒回去，心急如焚趕緊到派出所先報案，幸好一切平安，他表示，媽媽能在短時間內被尋回，非常感謝警察及民眾熱心的幫忙。

8旬失智老婦人從桃園區迷途至八德區，在路旁喃喃自語喊著要回家，八德警方見狀趕緊使...
8旬失智老婦人從桃園區迷途至八德區，在路旁喃喃自語喊著要回家，八德警方見狀趕緊使用警用人臉辨識系統助其返家。圖／八德警分局提供
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失智人臉辨識
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