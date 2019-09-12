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全台這水庫最常「抓交替」？ 原來水底藏著它…

影／下班尖峰時段18年老車罷工 車主雙親騎機車救援

2019-09-12 10:31聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市林男駕駛18年銀色TOYOTA轎車行駛在神岡區中山路往豐原區方向，車輛卻疑因排檔故障，靜止在內側左轉車道，林男雙親也騎車到場關心，擔心後方車輛回堵造成意外，所幸警方到場協助聯繫拖吊車，這才解除近半小時的車輛故障事故

上月29日晚間7點多，台中市33歲林男駕駛家中車齡18年的銀色TOYOTA轎車外出，行駛到神岡區中山路往豐原區方向，車輛不明原因故障停在大豐路五段路口。

由於林男車輛卡在豐原交流道往豐原方向必經路段，又值下班車輛尖峰時段，後方車輛鳴笛、回堵，連林男雙親也騎車到場關心，實在不解如何排除事故，趕緊打電話報警。

見警方到場，林男父親心急轎車擋住後方車輛去路，並擔心駕駛車輛的小兒子不知道怎麼排除狀況，他們兩老才會騎機車趕到場關心，也對造成後方車輛困擾感到抱歉。

豐原警分局社口所表示，林男車輛疑似排檔故障停在P檔上，員警根本推不動，又值下班尖峰時段，後方車輛回堵到中山路與豐社一街口約50公尺，只剩兩車道通行、時速約20公里，警方立即派員到場指揮交通，並連繫拖吊車到場進行拖吊作業，現場狀況順利於半小時內排除。

社口所副所長蘇國峰表示，民眾開車上路前應先檢查車輛狀況，並事先準備簡易三角錐及熟悉道路救援資訊，避免意外發生。

林男駕駛18年車齡轎車上路卻故障，造成後方車輛回堵，警方到場協助叫拖吊車排除事故...
林男駕駛18年車齡轎車上路卻故障，造成後方車輛回堵，警方到場協助叫拖吊車排除事故。記者林佩均／翻攝
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林男駕駛18年車齡轎車上路卻故障，造成後方車輛回堵，警方到場協助叫拖吊車排除事故...
林男駕駛18年車齡轎車上路卻故障，造成後方車輛回堵，警方到場協助叫拖吊車排除事故。記者林佩均／翻攝
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事故台中市車道
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