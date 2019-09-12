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大車衝進機車道

2019-09-12 00:27聯合報 文／林昭彰

圖／翻攝臉書社團「我是五股人」
圖／翻攝臉書社團「我是五股人」
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一輛預拌混凝土車在新北市五股區疏洪北路往八里方向，高速衝進機車專用道再闖紅燈，差點撞上在路口等紅燈的機車；被民眾錄下ＰＯ上網，警方表示，將通知預拌車司機到案說明。

八里車禍
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