男到超商假應徵真行竊 受害店家PO網籲小心

2019-09-11 22:13 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



新北市近日出現一名自稱是「陳健誌」的男子，專挑中、永和地區的超商應徵並取得店家信任後，趁著獨自上班時，將收銀機裡面的現金以及架上的悠遊卡等物品全數偷走。據了解，目前中、永和疑似各有一間超商受害，受害店家因此在地方社團PO文，希望其他店家要多加注意。

中和區受害連鎖超商的陳小姐表示，今年7月初時該名自稱是37歲「陳健誌」的男子前來投履歷應徵店員，因超商缺人，店家不疑有他便錄取該名男子，並要他7月5日前來上班，而5號當天「陳健誌」也準時上班並表現正常，店家便安排他於隔天下午3時至晚間11時此時段單獨上班。

未料隔天該名男子獨自上班時便露出本性，他晚間8時許趁四下無人時，將櫃台收銀機內的現金搜刮一空，連架上的悠遊卡都不放過，初步估計損失金額至少十幾萬，而「陳健誌」將財物搜刮後便逃逸無蹤，不久後熟識的客人到超商消費，見超商櫃台無人看顧便致電給其他店員，店家才警覺受騙遭竊，趕緊向中和警方報案處理，但因該名男子留的資料全部都是假的，警方只能調閱監視畫面追人。

昨天永和區又傳出有疑似也是該名男子，以類似手法對連鎖超商進行竊盜，也偷了數十萬元後逃逸無影，店家發覺受騙遭竊後向永和警方報案，目前中、永和警方正調閱監視畫面，積極偵辦當中。