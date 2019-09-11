龍潭警秋節連假期 遊樂區加強周邊交通疏導

2019-09-11 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市龍潭警分局針對中秋節連3天假期，轄區易壅塞路段，研擬規畫交通疏導作為。石門水庫、小人國及六福村遊樂園等知名風景休憩區，預估連續期間將吸引大量遊客進入龍潭地區，請用路人配合路口交警管制通行。

龍潭警方評估，每逢連續假期，龍潭區小人國及六福村等遊樂區周邊交通壅塞，加上到鄰近新竹縣旅遊景點，路經台3線人車潮多，勢必對龍潭地區的交通造成衝擊。

警方依據歷年強力疏導經驗發現，龍潭區前往小人國、六福村等遊樂區主要道路中原路路幅狹窄，易造成沿路車輛回堵，延伸至中豐路、大昌路交流道等重要道路，為避免交通壅塞，警方將於各相關路口編派員警、協勤民力協助交通疏導工作。

龍潭警察分局以分局現有警力為主，結合義警、民防、義交等協勤民力，透過溝通協調，發揮整合成效，在觀光景點周邊道路加強交通疏導作為。

車流壅塞時，警方建議行駛替代道路如下：龍潭交流道下（往石門方向）→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→中豐路→往遊樂區方向。或也可自龍潭交流道下 (往石門方向)→大昌路→左轉中正路→往石門水庫→龍源路往遊樂區方向。