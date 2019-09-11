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消防署救護周 邀歌手翁立友擔任防災大使

2019-09-11 13:45聯合報 記者王長鼎╱即時報導

消防署為彰顯各縣市消防機關緊急救護專業技能與素養，樹立良好典範形象，提升緊急救護服務品質，激勵執行緊急救護績優有功人員，自106年起辦理全國消防績優救護人員公開表揚，表揚對象為執行緊急救護人員，分成「個人組」之「生命捕手」、「急救精靈」、「接生好手」及「救護之王」4項及團體組、特殊績優組等，今年獲獎個人、機關或團隊共計50個獎項，邀請今年擔 「防災大使」台語歌手翁立友到板橋亞東醫院頒獎現場為大家加油打氣，期盼這些績優救護人員在救護領域持續發光發熱，為民眾提供更好的服務。

消防署指出，「全球復甦聯盟」分享了10個步驟來提升OHCA患者急救表現，如何精進與提升緊急救護服務品質是現階段關注的課題，消防署並於昨、今兩天在財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院14樓國際會議廳舉辦「2019提升緊急醫療救護品質國際研討會」，會中邀請邀請日本東京國士館大學救急系統研究所、澳洲Monash大學緊急醫療救護學系緊急醫療救護專家來台與國內衛生、醫療及消防人員分享與交流工作經驗，以提高救護人員OHCA復甦的視野，為提升OHCA存活注入新的能量。

消防署表示，今年是第3次舉辦「救護周」活動，活動主題是「全民學習CPR+AED」及「認識需要撥打119叫救護車的症狀」，希望透過全國各直轄市及縣市消防機關同步辦理「救護周」系列活動，推廣民眾了解消防救護車正確使用時機及認識需要撥打119叫救護車的症狀，並透過「緊急救護四格漫畫」線上投票創造話題，集結各方的創意，引起廣大民眾重視救護資源的風潮，達到全民推廣自我初判是否為緊急傷病患及自我學習CPR+AED簡單急救術的目的，徵選競賽獲獎者及107年消防績優救護人員，也利用此次「2019提升緊急醫療國際研討會」進行公開表揚。

消防署為彰顯各縣市消防機關緊急救護專業技能與素養，樹立良好典範形象，提升緊急救護...
消防署為彰顯各縣市消防機關緊急救護專業技能與素養，樹立良好典範形象，提升緊急救護服務品質，消防署長陳文龍（左）邀請今年擔 「防災大使」台語歌手翁立友（右）到板橋亞東醫院頒獎現場為大家加油打氣。圖／消防署提供
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消防署為彰顯各縣市消防機關緊急救護專業技能與素養，樹立良好典範形象，提升緊急救護...
消防署為彰顯各縣市消防機關緊急救護專業技能與素養，樹立良好典範形象，提升緊急救護服務品質，消防署長陳文龍（左）邀請今年擔 「防災大使」台語歌手翁立友（右）到板橋亞東醫院頒獎現場為大家加油打氣。圖／消防署提供
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