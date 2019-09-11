驚悚車禍2輛轎車幾成廢鐵 車上3人有繫安全帶幸無傷
台中市梧棲區昨晚發生車禍，二輛轎車側撞後，發出巨大撞擊聲，附近的狗也驚嚇發出哀號聲，二車都嚴重毀損幾成廢鐵，車上3人都沒受傷，被稱為奇蹟，警方發現，他們都依規定繫上安全帶，才未造成傷亡；初判肇事原因，是左轉車未禮讓直行車，真正肇事原因仍待調查。
這起車禍也引起附近居民驚嚇和討論，臉書清水小鎮有人說，二車撞擊力大，一輛幾乎全毀，另一輛車頭被削一半，有人經過看到慘狀，隔了一夜仍感害怕；還有附近居民說，當時在家客廳打電腦，先聽到急煞聲和狗的哀號聲後，最後傳出巨大撞擊聲，沒多久就聽到多輛救護車的鳴笛聲。
警方表示，29歲林姓男子昨晚開車載父親買東西準備回家，經梧棲區中華路，南往北方向行駛，開到大同街口左轉時，與對向42歲高姓男子開的轎車，從北往南行駛，發生側撞，二車車頭及車身嚴重毀損，巨大聲響，引起附近民眾出來查看，並報警處理。
台中市清水警分局清水交通分隊員趕到現場處理，發現兩車車身及車頭嚴重損壞，所幸二車共3人都無人受傷，警方依交通事故處理規定製作相關資料，以𨤸清相關肇事原因；警方發現這件車禍都無人受傷原因，因雙方駕駛人及乘客都有依規繫繫上安全帶。
清水交通組長顏永椿表示，交通事故往往因駕駛或乘客未繫上安全帶以致事故造嚴重傷亡，一般民眾為躲避警方取締及方便之下，將安全帶永遠扣著，上車後直接斜帶繞過肩膀，如此一來，乍看好像是繫繫上安全帶，但是實際上，安全帶未將車上的人固定在座位上並沒有發揮作用，當發生意外的時候，安全帶完全無法保護駕駛及乘客，會像是沒繫安全帶一樣受到嚴重的傷害。
顏也呼籲，兒童年齡逾4至12歲以下或體重逾18至36公斤以下之兒童應搭配使用符合國家標準汽車用兒童座椅或學童用座椅，並確實和汽車座椅連接穩固。
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