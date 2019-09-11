驚悚車禍2輛轎車幾成廢鐵 車上3人有繫安全帶幸無傷

2019-09-11 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市梧棲區昨晚發生車禍，二輛轎車側撞後，發出巨大撞擊聲，附近的狗也驚嚇發出哀號聲，二車都嚴重毀損幾成廢鐵，車上3人都沒受傷，被稱為奇蹟，警方發現，他們都依規定繫上安全帶，才未造成傷亡；初判肇事原因，是左轉車未禮讓直行車，真正肇事原因仍待調查。

這起車禍也引起附近居民驚嚇和討論，臉書清水小鎮有人說，二車撞擊力大，一輛幾乎全毀，另一輛車頭被削一半，有人經過看到慘狀，隔了一夜仍感害怕；還有附近居民說，當時在家客廳打電腦，先聽到急煞聲和狗的哀號聲後，最後傳出巨大撞擊聲，沒多久就聽到多輛救護車的鳴笛聲。

警方表示，29歲林姓男子昨晚開車載父親買東西準備回家，經梧棲區中華路，南往北方向行駛，開到大同街口左轉時，與對向42歲高姓男子開的轎車，從北往南行駛，發生側撞，二車車頭及車身嚴重毀損，巨大聲響，引起附近民眾出來查看，並報警處理。

台中市清水警分局清水交通分隊員趕到現場處理，發現兩車車身及車頭嚴重損壞，所幸二車共3人都無人受傷，警方依交通事故處理規定製作相關資料，以𨤸清相關肇事原因；警方發現這件車禍都無人受傷原因，因雙方駕駛人及乘客都有依規繫繫上安全帶。

清水交通組長顏永椿表示，交通事故往往因駕駛或乘客未繫上安全帶以致事故造嚴重傷亡，一般民眾為躲避警方取締及方便之下，將安全帶永遠扣著，上車後直接斜帶繞過肩膀，如此一來，乍看好像是繫繫上安全帶，但是實際上，安全帶未將車上的人固定在座位上並沒有發揮作用，當發生意外的時候，安全帶完全無法保護駕駛及乘客，會像是沒繫安全帶一樣受到嚴重的傷害。