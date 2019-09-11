基層警控查系統反要寫報告？台中市警局：防範侵害隱私

2019-09-11 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市警局有警員今天在臉書社團發文，針對每月基層警員使用警政系統查詢的頻率，會被資訊室或督察室的稽核，有可能因查詢次數過多而需寫報告，「好像查詢次數太多就是有問題」，該名警員認為查詢次數高低根本不是重點，而且稽核次數多與證明像在作卷，「難道警察最會自己人搞自己人」。台中市警局資訊室表示，過去也曾有警員不當利用系統，查詢民眾個資的案件，所以稽核就是為了防止類似的弊端發生。

台中市警局資訊室主任陳祥麟說，會針對警員查詢警政系統進行稽核的主要理由，就是為了防弊與侵害個人隱私權，過去也曾傳出有警員不當查詢民眾個資的案件，因此根據警政署的規定，每月底都會針對上個月查詢記錄次數多、查詢時間是勤餘還是勤務中、是否針對特定人重複查詢，被查詢人是否有涉嫌刑案等，去做資料分析，若發現有疑問，會請同仁口頭說明，不一定是職務報告的方式。

台中市警局資訊室主任陳祥麟表示，查詢次數多寡也只是一個觀察指標，沒有一個固定的數字，因為台中市警局有警員查6000多名警員，每人每月查詢系統的次數都不同，所以會根據該月總查詢次數的狀況，清查是否有不當利用系統的狀況，都是為了防止弊端與侵害民眾隱私的狀況發生，若處理方式有造成基層困擾，也將檢討相關作業方式。

台中市警局警員今天上午9時許臉書社團《靠北警察》發文，針對警政警員查詢警政資訊的次數、頻率若過多，警員就可能面臨資訊室或督察室的稽核的狀況。他說，每月只要查詢太多筆，而且不知何謂「多筆」的定義，就會有督察室、資訊室關切，甚要寫職務報告，一連串動作搞得好像警政資訊查詢次數太多筆就是有問題的人，就是有違法亂紀的高風險對象。