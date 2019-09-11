髮廊老闆涉詐騙逾億元 警全力偵辦

2019-09-11 13:32 中央社 台中11日電



有詐騙前科的許姓婦人在台中開設髮廊，以投資房地產、美髮補習班為由，誆騙民眾投資，30多名民眾受害，詐騙金額逾億元，立委張廖萬堅今天呼籲檢警加緊偵辦，警方全力偵辦中。

民進黨籍立委張廖萬堅今天在台中市議會民進黨團召開記者會，受害民眾組成自救會，10多名自救會員出席，除告訴社會大眾不要再遭詐騙外，也呼籲檢警加速偵辦速度。

張廖萬堅表示，許姓婦人在南屯區開設美髮髮廊，為鄰居吹整髮型，建立信任感後，進而以跟會、投資等方式，鼓吹民眾投資房地產、開設美髮補習班，今年7月卻突然失蹤，民眾找不到人，恍然發現自己受騙。

張廖萬堅指出，10多年來，遭許婦詐騙民眾達30多人，多是一般家庭，其中有清潔工、髮廊員工，有人以房子貸款，有的投入退休金，遭詐騙金額自50萬到3650萬元都有，受害民眾生計陷入困境，有的還不敢讓家人知道，身心備受煎熬相當慘痛。

自救會代表鄭小姐表示，自己是髮廊常客，許婦告知投資100萬，每月可獲得2萬5000元紅利，起初還有拿到紅利，後來許婦要求增資，更鼓吹辦房屋貸款來投資，直到7月許婦失聯，才發現受騙，已投入2千多萬元。

受害人宋太太指出，10多年來，她和許婦情同母女，因此對她的投資案全力支持，還將自己退休金、兒女的孝親費全數投入，未料竟是騙局一場。

台中市警第四分局秘書室主任陳作豪表示，7月初警方受理此案，目前受理報案有13名被害人，以詐欺案件報請檢察官偵辦，許姓夫妻未離境，全力偵辦中。