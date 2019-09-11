愛犬骨灰放店門口花盆被偷 婦想養魚偷走送還警法辦

2019-09-11 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市牛牛屋寵物精品旅館業者飼養黃金獵犬「牛牛」12年，2年前死亡，她將牛牛的骨灰放進店門口的花盆裡，讓牠持續守護這家店。但花盆日前卻被人偷走，她報案後將影片貼上臉書，向竊嫌喊話「快還我，拜託」。昨天李姓婦人送回歸還，表示看起來漂亮要養魚，警方訊後將依竊盜罪嫌函送基隆地檢署偵辦。

店家日前在臉書貼出骨灰被偷影片，7日凌晨1點50分，一名婦人拿走她放在門口花圃的其中一個花盆後騎車離去，她指花盆非常不值錢，但是花盆裡面有牛牛的骨灰，她指當初就是怕這種憾事發生，所以把牛牛的骨灰分開放，被拿走的是最小盆的，不過還是覺得心疼，畢竟牛牛留下來的任何東西，她都視如珍寶。

基隆市警四分局安樂派出所長羅軒偉今天受訪表示，警方接獲店家報案，老闆娘指遭竊花盆內有她養了12年的小狗骨灰，警方調閱附近道路監視器畫面，查出涉案的是一名50多歲李姓婦人，她昨天下午4點多，看到業者貼文後主動將花盆送回原處歸還。警方傳喚到案，她坦承有把花盆偷走，因為想拿來養魚，覺得很適合，所以看到就拿走。

警方說，雖然李婦歸還，店家也表明不追究，但這樣的行為仍屬竊盜的行為，屬公訴罪，因此訊後依竊盜罪嫌函送基隆地檢署偵辦。