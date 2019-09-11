女騎士車禍受傷沒錢就醫 警員自掏腰包幫付醫藥費

2019-09-11 09:17 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市清水區發生車禍，女騎士摔車受傷，身無分文不願就醫，處理車禍的警員林茂英獲知後，苦口婆心勸她到醫院治療，再幫付醫藥費。

中市清水區和睦路二段8月16日於發生車禍，羅姓女騎士騎機車閃避小貨車摔車，她身上及手、脚多處擦傷。

中市清水警分局清水交通小隊警員林茂英趕往現場處理，他發現羅姓女騎士全身多處擦傷，通知救護車到場準備協助就醫時，女騎士卻挽拒上救護車前往就醫，男警好說歹說，女騎士就是不願就醫。

男警發覺有異，不斷的詢問之下，女騎士才向警方表示自已没錢看醫生，男警先安撫女騎士並請她安心先就醫，醫藥費不用擔心，女騎士才配合前往就醫包紮。

男警處理現場後，再趕往醫院探視女騎士傷勢，默默的為這女騎士附醫藥費600多元，並持續安撫請她安心回家養傷，事後，女騎士得知是林姓員警替她付完醫藥費時，在醫院頻頻向員警道謝。

羅姓女騎士表示，她當天下班後騎車由台中市北區前往大甲鎮攔宮拜拜後，準備返家，由於路況不熟，雖有手機導航但看錯方向，才騎到交通事故地點，摔倒受傷，又因身上没帶任何錢，不敢前往就醫，幸好遇到熱心處理員警，才不用擔心付不出醫藥費問題。