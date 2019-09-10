親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

逢甲煎包妹曝近況！4姊妹顏值逆天 網：還缺女婿嗎

日職／王柏融一日兩戰 二軍開轟一軍代打仍熄火

影╱Gogoro遭開山刀砍得稀爛 疑嫌不滿被規勸才失控暴走

2019-09-10 19:44聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

新北市新莊區今天下午驚見1名男子情緒失控當街持開山刀揮舞，還直接當場將1台橘色Gogoro砍得稀巴爛，不僅車殼被砍到四處飛散，失控男還又拿出藍波刀，猛割Gogoro坐墊，隨後在大街上咆哮，嚇得路人紛紛閃避，警方獲報隨即到場將他壓制帶回，疑似因失控男不滿被Gogoro車主勸阻不要隨意攔車，才會惹得他失控暴走。

失控砍爛Gogoro的林姓男子（24歲），今天下午5時許，在新莊區民安路上與計程車發生行車糾紛，林男徒手狂拍計程車並意圖攔車，路過騎乘Gogoro的莊姓男子（34歲）見義勇為上前勸阻，卻反而惹得林男不悅，當場就將莊男逼停在路旁。

林男隨即從自己的機車車廂抽出開山刀，嚇得莊男馬上棄車逃離現場，林男隨即對著莊男的橘色Gogoro就是一陣亂砍，直接把機車上的車殼都給砍到四處飛散，連後照鏡都直接被斬斷，林男還並未罷休，又返回自己的機車車廂抽出藍波刀，當場劃爛Gogoro坐墊，嚇得路人紛紛閃避，沒人敢上前阻止。

警方接獲民眾報案後立即趕抵現場，但林男依然情緒激動不願配合，幾名員警隨即趁他不備一湧而上，並將他制伏在地，隨後將林男帶回派出所瞭解他的犯案動機，目前全案仍在釐清當中。

嫌犯不滿被規勸，失控暴走將對方Gogoro用開山刀砍得稀爛。圖／翻攝自地方臉書社...
嫌犯不滿被規勸，失控暴走將對方Gogoro用開山刀砍得稀爛。圖／翻攝自地方臉書社團
分享
嫌犯不滿被規勸，失控暴走將對方Gogoro的坐墊以藍波刀割爛。圖／翻攝自地方臉書...
嫌犯不滿被規勸，失控暴走將對方Gogoro的坐墊以藍波刀割爛。圖／翻攝自地方臉書社團
分享

計程車車主
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

影╱貨車後車斗門擊中對向騎士 男子墜地枉死

2019-09-10 19:25

臉書「美女」加好友談援交 男大生花6萬3連人都沒看到

2019-09-10 17:49

雲林住宅火警 受困年輕男子脖子割傷無大礙

2019-09-10 16:10

六旬翁報案稱兒作保欠債 草屯警阻詐幫他保住90萬

2019-09-10 15:11

時尚阿嬤拿鋤頭砸百貨公司貨架 落網辯稱：抓狂啦

2019-09-10 15:09

情侶溺斃蘭潭水庫 生前還在堤防上比愛心

2019-09-10 14:58

施工惹禍？自強隧道昨塞爆 區間測速惹民怨

2019-09-10 14:07

蘭潭水庫情侶落水亡 今年已9人溺斃

2019-09-10 13:38

影╱北機隊長好悍 親率海巡艦隊趨陸船守護萬里蟹

2019-09-10 13:32

影／女騎士路過取走愛犬骨灰存花盆 寵物店主：快還我

2019-09-10 13:04

父販毒他從小在機構長大 收容人相隔10年終能抱到兒子

2019-09-10 13:01

離婚要監護權 卻把2歲女童打到全身是傷

2019-09-10 12:10

六旬阿嬤吃饅頭不小心噎住 嚇壞印尼看護急送醫不治

2019-09-10 11:54

老翁開轎車遭2大卡車左右夾撞 車體變形受困飽受驚嚇

2019-09-10 11:49

獨／有金莎癖？ 男當「金莎大盜」狂偷賣場巧克力

2019-09-10 11:48

台中特警半年抓千名歹徒 新裝加配臂盾、辣椒水更犀利

2019-09-10 11:20

老翁受困山林昏迷 警民徒步2小時背下山獲救

2019-09-10 11:18

台南女子到商店拿糖果未結帳被PO上網 店家：限3天還錢

2019-09-10 11:14

蘭潭水庫溺斃多有「鯉魚精」害人？ 警方：無稽之談

2019-09-10 11:11

越南特種兵當非法移工 海巡人員辛苦奔跑逮到飛毛腿

2019-09-10 10:43

驚！3公尺長蛇闖雞舍想吃雞 居民攔警車求助

2019-09-10 10:22

台南市義消小隊長蘇秀鑾 榮獲全國防火宣導志工菁英

2019-09-10 10:04

少女、男友落水溺斃 蘭潭水庫今年已有9人身亡

2019-09-10 10:02

新社老婦要上學卻迷路 警用人臉辨識找家人途中巧遇

2019-09-10 09:38

台中街頭凌晨7車13人持球棒狂敲鼓譟 被逮辯：慶生啊！

2019-09-10 09:09

嘉市蘭潭水庫撈起少女浮屍 11小時後發現男友遺體

2019-09-10 09:07

影／台南市南區大林國宅清晨火災 獨居老婦人灼傷送醫

2019-09-10 03:57

嘉市蘭潭水庫打撈起少女浮屍 同行男友卻失蹤

2019-09-10 01:47

獨一無二中秋節特製大安柚月餅 讓波麗士甜在心

2019-09-09 23:23

菸蒂釀禍？成功國小廁所火警

2019-09-09 23:13

超速釀災 大重機車禍死亡數攀升

2019-09-09 22:49

電動機車瞬間燒到剩骨架 一旁小孩嚇哭

2019-09-09 21:48

婦人疑似闖紅燈 駕駛未注意迴轉輾過命危

2019-09-09 18:43

大直橋救護車搶救車禍傷者 19歲騎士自撞救護車尾

2019-09-09 18:31

派出所前遇死劫 婦人過馬路遭汽車撞飛

2019-09-09 18:28

影／救護最近的距離 在消防隊前翻車救護員衝出救人

2019-09-09 17:36

影╱男子失業又失戀 酒後踹汽機車發洩至少14輛遭殃

2019-09-09 17:09

影／不滿遲到被母親責罵 少女路邊與母推擠引側目

2019-09-09 15:46

基隆和平島名店阿九沙魚羹火警 業者：人沒事就好

2019-09-09 15:12
看更多

熱門文章

嘉市蘭潭水庫撈起少女浮屍 11小時後發現男友遺體

2019-09-10 09:07

「老婆恨爸媽，我當然敢殺」大社命案小情侶遭求處重刑

2019-09-10 14:34

嘉市蘭潭水庫打撈起少女浮屍 同行男友卻失蹤

2019-09-10 01:47

驚！3公尺長蛇闖雞舍想吃雞 居民攔警車求助

2019-09-10 10:22

陳菊以訟止謗射5箭 自訴費鴻泰「第1箭」嘗敗

2019-09-10 14:32

新竹擴大取締白牌車 開出可罰10萬元的2張罰單

2019-09-10 12:18

目睹心愛的與男親吻擁抱 生氣的少年與友性侵她

2019-09-10 07:01

為女闖幼兒園私審幼童 前檢察官林俊佑判拘役40天

2019-09-10 12:27

少女、男友落水溺斃 蘭潭水庫今年已有9人身亡

2019-09-10 10:02

小王約砲電話被人夫接到 馬上掛斷電話馬腳已露

2019-09-09 23:17

蘭潭水庫溺斃多有「鯉魚精」害人？ 警方：無稽之談

2019-09-10 11:11

懇請蔡英文！ 殉職警未婚妻深夜千字文喊話

2019-09-10 10:40

影╱Gogoro遭開山刀砍得稀爛 疑嫌不滿被規勸才失控暴走

2019-09-10 19:44

女童腿骨外露慘死 律師：他天真認為去國術館可喬好

2019-09-10 12:19

三兄弟熱血騎車環島原因好幽默 網笑：再下去會變貪吃蛇

2019-09-10 14:24

影╱貨車後車斗門擊中對向騎士 男子墜地枉死

2019-09-10 19:25

影／台南市南區大林國宅清晨火災 獨居老婦人灼傷送醫

2019-09-10 03:57

高雄鳥松豪宅搶案攻堅畫面曝光 路人驚呼「嚇死人」

2019-09-09 21:47

追車殉職警妻千言文 基層警喊：不要一命換一嘉獎

2019-09-10 16:14

直播主連千毅傳遭留言恐嚇「擊殺」 警鎖定1對象

2019-09-10 12:25

陳明文掉錢風波 檢調閱高鐵監視器

2019-09-10 00:36

老翁開轎車遭2大卡車左右夾撞 車體變形受困飽受驚嚇

2019-09-10 11:49

影／女騎士路過取走愛犬骨灰存花盆 寵物店主：快還我

2019-09-10 13:04

逢甲煎包妹曝近況！4姊妹顏值逆天 網：還缺女婿嗎

2019-09-10 20:00

離婚要監護權 卻把2歲女童打到全身是傷

2019-09-10 12:10

台南女子到商店拿糖果未結帳被PO上網 店家：限3天還錢

2019-09-10 11:14

女顧客買咖啡豆遭偷拍 查出烘豆坊老闆安裝密錄器

2019-09-10 10:45

台中街頭凌晨7車13人持球棒狂敲鼓譟 被逮辯：慶生啊！

2019-09-10 09:09

鄭文燦曾讚「青農典範」 有機菜園竟改種大麻遭判刑5年

2019-09-10 15:12

偷香油錢2嫌 一個月後車禍雙亡

2019-09-10 00:40

越南特種兵當非法移工 海巡人員辛苦奔跑逮到飛毛腿

2019-09-10 10:43

墾丁逮2人乘膠筏潛水打魚 20公斤漁獲合計至少罰6萬元

2019-09-10 10:55

長興老董豪宅遭搶破案 4男女落網

2019-09-09 22:28

電動機車瞬間燒到剩骨架 一旁小孩嚇哭

2019-09-09 21:48

高雄豪宅搶嫌 曾強盜新光千金

2019-09-10 00:38

情侶溺斃蘭潭水庫 生前還在堤防上比愛心

2019-09-10 14:58

殉職警未婚妻陳情蔡總統 警署：酒駕照抓、取消績效

2019-09-10 14:29

影／汽車雙黃線違規迴轉 機車騎士未剎車直接撞上

2019-09-10 12:50

影╱北機隊長好悍 親率海巡艦隊趨陸船守護萬里蟹

2019-09-10 13:32

男身中16刀被丟包醫院死亡 神秘1男1女送他急診

2019-09-10 20:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top