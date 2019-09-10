影╱Gogoro遭開山刀砍得稀爛 疑嫌不滿被規勸才失控暴走

2019-09-10 19:44 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市新莊區今天下午驚見1名男子情緒失控當街持開山刀揮舞，還直接當場將1台橘色Gogoro砍得稀巴爛，不僅車殼被砍到四處飛散，失控男還又拿出藍波刀，猛割Gogoro坐墊，隨後在大街上咆哮，嚇得路人紛紛閃避，警方獲報隨即到場將他壓制帶回，疑似因失控男不滿被Gogoro車主勸阻不要隨意攔車，才會惹得他失控暴走。

失控砍爛Gogoro的林姓男子（24歲），今天下午5時許，在新莊區民安路上與計程車發生行車糾紛，林男徒手狂拍計程車並意圖攔車，路過騎乘Gogoro的莊姓男子（34歲）見義勇為上前勸阻，卻反而惹得林男不悅，當場就將莊男逼停在路旁。

林男隨即從自己的機車車廂抽出開山刀，嚇得莊男馬上棄車逃離現場，林男隨即對著莊男的橘色Gogoro就是一陣亂砍，直接把機車上的車殼都給砍到四處飛散，連後照鏡都直接被斬斷，林男還並未罷休，又返回自己的機車車廂抽出藍波刀，當場劃爛Gogoro坐墊，嚇得路人紛紛閃避，沒人敢上前阻止。