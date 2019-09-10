男刀傷遭丟包醫院不治 警追緝犯嫌

2019-09-10 19:39 中央社 台北10日電



一名41歲李姓男子今天早上身受重傷遭人丟包在台北市立聯合醫院忠孝院區，經醫護人員發現搶救，最後仍傷重不治，警方正循線追查犯嫌，以釐清案情。

李男身上有多處刀傷，包括心臟部位，上午6時許遭人丟包在聯醫忠孝院區，醫護人員發現後立即搶救，男子仍因傷重不治。

警方初步了解，李男平日經商，家人不清楚他是否有在外結怨。

警方獲報後，調閱周遭監視器畫面，追查犯嫌身分和行蹤，以釐清案情。