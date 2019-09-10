8旬翁猝死台大操場旁 身分待釐清

2019-09-10 18:43 中央社 台北10日電



有民眾今天下午在台灣大學操場附近發現一名老翁昏倒在地，立即通報警消到場處理，經查年約80歲的老翁已無呼吸心跳，現場搶救仍不治，詳細身分和事發原因仍待調查釐清。