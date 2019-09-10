臉書「美女」加好友談援交 男大生花6萬3連人都沒看到

2019-09-10 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



臉書有陌生「美女」主動加好友要有戒心，基隆市警方今天說，一名男大生在臉書與「歡歡」成為好友，對方說因經濟因素兼職援交，要男大生到超商購買3000元遊戲點數就可交易。歡歡收到男大生儲值帳號密碼說，擔心男大生是警察，要求再提供6萬元遊戲點數擔保。男大生花了6萬3「白忙一場」，才知被騙。

基市警局刑警大隊指出，假援交詐騙手法通常都使用美女照片為頭像，透過臉書、LINE、網路聊天室、交友App等管道，隨機找人搭訕套取個資，再捏造「家境貧苦」、「遭酒店老闆壓榨」等說詞，勾起被害人同情心。等被害人上鈎，期待見面援交，再謊稱擔心對方是警察，要求購買更多遊戲點數當保證金，才可以見面。

警方說，有時被害人不願「加碼」，詐騙集團會打著黑道幫派名號恐嚇被害人，指責戲弄小姐、看不起兄弟等，若不繼續購買遊戲點數交付，就要讓被害人身敗名裂或對其家人不利，提醒民眾別上當。

新北市22歲男大生在臉書遇到陌生女子歡歡主動加好友，兩人相談甚歡。歡歡傳訊表示自己因家庭經濟因素兼職援交，全套服務一次3000元。男大生禁不起對方遊說，到超商購買3000元遊戲點數，告知儲值帳號密碼傳，但歡歡未現身。

歡歡向男大生說，擔心他是便衣警察，要求再提供6萬元遊戲點數擔保，等見面後確定不是警察就歸還。男大生到超商加購6萬元點數時，店員好意提醒可能遇到詐騙，但他不領情，花了1個多小時到多家超商分批購買，全數交給對方後，仍未見到人，才驚覺被騙。