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台南杜姓市民死裡逃生 前往灣裡消防分隊感謝救命之恩

2019-09-10 17:36聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市南區杜姓男市民，在家中休憩，突然感到胸口不適、昏倒OHCA，家人打119求救，由台南市消防局救災救護指揮中心線上指導CPR，直到救護員到場接手，再送台南市立醫院急診，成功挽回寶貴性命，杜除寫下感謝信，今天並前往灣裡分隊拜訪，感謝救護和消防人員救命之恩。

50歲杜姓市民，8月16日清晨因胸口不適，家人撥119求助，案件發生第一時間，指揮中心執勤員蘇賢昆於線上給予家屬CPR指導，派遣灣裡分隊救護車馳援，抵達現場的張明德、嚴升佑救護員，德興義消中隊隊員侯世賢立即施予CPR、自動體外去顫器（AED）分析共執行2次去顫、配合自動心肺復甦機，到醫院後由急診團隊接手。

因搶救得宜，及患者到院後的不間斷的生命之鏈，讓患者在數天後平安地走著出院了。消防局第七大隊張明欽大隊長說，到院前心臟驟停（OHCA）的患者，雖存活至非病危出院的比率僅約8%，「但並非完全沒有機會康復」，透過消防救護人員和急診同仁積極進行心肺復甦術及高級救命術，患者幸運恢復自主心跳，再透過必要的緊急心導管介入性治療後，「才能讓突然倒下患者復活起來，回復意識！」

杜姓民眾為了感念灣裡分隊救護人員及線上人員的救命恩，和家屬特地至灣裡消防分隊致意，也為府城發揮「生命之鏈」急救成功再添佳話一樁。

台南市杜姓市民（右2）曾在家中昏倒命危，經灣裡消防分隊急救挽回寶貴生命，前往分隊...
台南市杜姓市民（右2）曾在家中昏倒命危，經灣裡消防分隊急救挽回寶貴生命，前往分隊道謝。圖/灣裡消防分隊提供
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台南市杜姓市民死裡逃生，他寫信感謝救護和消防人員。圖/灣裡消防分隊提供
台南市杜姓市民死裡逃生，他寫信感謝救護和消防人員。圖/灣裡消防分隊提供
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患者CPR救護員
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