雲林住宅火警 受困年輕男子脖子割傷無大礙

2019-09-10 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣古坑鄉水碓村今天下午3點多發生一起住宅火警，一名20歲的年輕男子受困，所幸警消人員獲報後到場搶救，將男子救出送醫，目前無大礙。

雲林消防局派遣古坑、斗六、公園分隊，計0出勤救災車輛12車、警消人員20人，由古坑分隊長帶隊前往搶救，燃燒面積約20平方公尺，火勢在20分鐘左右就控制住，詳細財物損失待查，起火原因待鑑識。