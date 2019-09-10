六旬翁報案稱兒作保欠債 草屯警阻詐幫他保住90萬

2019-09-10 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣草屯鎮石姓鎮民今上午打電話向警方報案，指稱他兒子幫人作保積欠高達90萬元的債務，債主來電時，電話另一頭兒子淒厲哭聲不斷，恐兒遭不利才報警，他則要去匯款還債，警方驚覺是詐騙急攔阻卻未果，驅車趕往石民家中及時擋下正要出門的石，成功阻詐。

草屯警分局表示，局內豐城派出所今上午10時許，值班女警林芝群接獲民眾報案，電話那頭的語氣驚慌急促，劈頭就說，兒子替人作保欠了一屁股債，被債主逮住威脅，兒子哭聲超淒厲，對方還說不馬上還90萬元，就要對兒不利。

林姓女警直覺有異，研判是標準的詐騙老梗，她因此告知來電民眾千萬不可匯款，但該民因急著接電話插播就掛斷，她嘗試回撥，電話卻一直佔線；想聯繫線上警網前往協助，卻苦無該民眾急忙掛電話，並未留下他的住家地址。

林突然靈機一動，因報案是住家電話號碼，她機警拿里民聯絡簿反搜索，查出60歲石姓民眾的住家地址與來電號碼相符，因此與所內警員林詮智、巫逸凱駕車火速趕赴其住家，到場時，石姓民眾手裡拿著存摺、提款卡正好要出門。

豐城所3名員警雖上前告知他是詐騙，但石因曾打給兒子卻沒連絡上，因此不相信警方，更因擔心兒子人身安全堅持要去匯款；基於安全起見，警方稱要瞭解案情，半哄半騙的將石先帶回所內，之後聯絡上石民兒子，石才放心，相信是詐騙。