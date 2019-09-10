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施工惹禍？自強隧道昨塞爆 區間測速惹民怨

2019-09-10 14:07聯合報 記者郭頤╱即時報導

自強隧道區間測速上路一個多禮拜，卻有不少民眾反映隧道速限40公里太慢，加上自強隧道尖峰時間原本就容易塞車，現在回堵情形更嚴重。北市交大大隊長陳明志回應，昨因隧道有工程進行，才造成車流特別壅塞，今上午工程施作完畢後，車流已較昨日順暢許多。

有鑒於自強隧道去年的超跑死亡車禍，台北市警察局9月1日在隧道啟動科技執法，取締「區間超速」與「跨越雙白線」，但昨有議員質疑，自實施區間測速後，隧道周圍塞車更嚴重，尖峰時間甚至從隧道口回堵到天母，讓交通雪上加霜，更有網友稱這樣的做法是「因噎廢食」。

對此，陳明志表示，昨天自強隧道北往南(士林往大直)車流回堵情形，是因為新工處正進行道路銑鋪工程，該工程今6時許已施作完成，今天車流情形也較昨順暢許多，並請中山及士林分局於上、下班尖峰時間加強疏導，以維持自強隧道周邊交通順暢。

至於民眾最搞不懂的隧道速限問題，陳明志說明，經交工處評估後，由於隧道前後為轉彎處，為確保用路人安全，仍維持速限40公里規定，但警方目前比照新北萬里隧道執法標準，僅針對超速逾20公里以上的違規(即車速超過60公里者)，優先實施取締。

警方提醒，區間速率是以行駛全路段的平均車速作為認定標準，所以在監測路段間偶然不慎超速不至於立刻構成違規，後續再控制車速即可，建議駕駛人應保持穩定車速行駛，勿忽快忽慢，保持車流順暢。

根據警方統計，自強隧道9月1日至8日，區間超速違規北往南方向502件，南往北方向608件，合計1,110件，平均每日139件，較測試期間每日平均1,977件，減少1,838件(降低93%)，警方表示，實施科技執法迄今未發生事故，顯見設備已達到降低交通事故的目標。

另外交大組長王均提到，未來辛亥隧道及市民高架橋，都將導入科技執法設備，辛亥隧道同樣有區間測速，市民高架則以取締「禁行6.5噸以上大貨車」和「不當行車路線」為方向，而執法正式上路前都會有宣導期和測試期，讓民眾有充裕的時間適應新措施。

北市交大說明，昨因隧道有工程進行，才導致車流嚴重回堵，今工程完成後，已恢復正常車...
北市交大說明，昨因隧道有工程進行，才導致車流嚴重回堵，今工程完成後，已恢復正常車流情形，另會加強警力疏導隧道周圍車流，維持交通順暢。圖／北市交大提供
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北市交大說明，昨因隧道有工程進行，才導致車流嚴重回堵，今工程完成後，已恢復正常車...
北市交大說明，昨因隧道有工程進行，才導致車流嚴重回堵，今工程完成後，已恢復正常車流情形，另會加強警力疏導隧道周圍車流，維持交通順暢。圖／北市交大提供
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面對民眾質疑因區間測速導致塞車，陳明志回應，昨因隧道有工程進行，今工程完成後，已...
面對民眾質疑因區間測速導致塞車，陳明志回應，昨因隧道有工程進行，今工程完成後，已恢復正常車流情形，另會加強警力疏導隧道周圍車流，維持交通順暢。記者郭頤／攝影
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