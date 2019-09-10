影／女騎士路過取走愛犬骨灰存花盆 寵物店主：快還我

2019-09-10 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市牛牛屋寵物精品旅館吳姓業者飼養的黃金獵犬「牛牛」兩年前死亡，她將牛牛的骨灰放進店門口的盆栽，讓牠持續守護這家店，感覺未曾離去。日前她發現裝有骨灰的花盆被路過女騎士拿走，報案後將影片PO上臉書，向竊嫌喊話「快還我，拜託。」

基隆市警四分局安樂派出所今天表示，調閱附近道路監視器畫面，已查出竊嫌身分。據了解，竊嫌家人上午將空花盆還給店家，因為花盆的泥土中有牛牛骨灰，對吳女具紀念價值，警方將查問去處，希望能夠找回來歸還失主。

吳女養牛牛10多年，不少客人都認識牠。牛牛兩年前過世，她感覺牛牛捨不得離開，所以將牠的骨灰分別存放在店門口的發財樹盆栽和另一個花盆中。

吳女昨天午夜在牛牛屋臉書PO出骨灰被偷影片，指7日凌晨1點50分，一名機車女騎士拿走門口花圃的花盆，「花盆非常不值錢，但是花盆裡面有我們牛牛的骨灰」、「我不懂大嬸妳拿個枯萎的花盆要幹嘛」。

吳女今天又貼文說，當初就是怕這種憾事發生，所以把牛牛的骨灰分開放，被拿走的是最小盆的，不過還是覺得心疼，畢竟牛牛留下來的任何東西，她都視如珍寶。